Cosmesi sostenibile: gli esperti di Ayurway svelano le ragioni di un trend in crescita

A fine 2023 il settore dei cosmetici sostenibili ha registrato una forte crescita. Secondo i dati pubblicati a marzo 2024 da Cosmetica Italia , l’associazione di categoria delle imprese cosmetiche italiane, il comparto ha raggiunto un valore di 3,1 miliardi di euro, che corrispondono al 25% del mercato cosmetico totale.

Ma cosa rende un prodotto effettivamente sostenibile e come si spiega la crescita di questo trend? Abbiamo rivolto questa domanda a un’importante azienda nel campo della cosmesi naturale e dei trattamenti ayurvedici.

La prima caratteristica che rende un prodotto sostenibile, secondo gli esperti di Ayurway , è l’assenza di sostanze nocive.

Gli ingredienti, infatti, hanno un impatto significativo sull’ambiente a causa dei metodi di coltivazione o estrazione prescelti per essi, ma anche a causa della loro scarsa biodegradabilità, che li fa rimanere a lungo in circolo nell’ambiente. Prediligere ingredienti naturali è la chiave per un prodotto cosmetico che possa dirsi realmente sostenibile ed è importante che le aziende siano quanto più trasparenti possibile col consumatore per quanto riguarda la composizione dei loro articoli - sottolineano gli esperti di Ayurway - specificando cosa essi contengano e se contengono composti sintetici o che possano essere potenzialmente irritanti, ad esempio, per chi ha una pelle sensibile.

Sostanze come petrolati, SLES, SLS o derivati della formaldeide devono essere indicate nell’INCI (Nomenclatura internazionale ingredienti cosmetici) presente sulla confezione. L’assenza di sostanze sintetiche e la loro sostituzione con formulazioni naturali, come oli naturali, oli essenziali e piante, prestando attenzione anche a quanto riguarda la biodegradabilità degli ingredienti, potrebbe contribuire ad aumentare la percezione di sostenibilità del consumatore nei riguardi del prodotto finale.

La sostenibilità, però, non si può limitare solo alle sostanze che compongono il prodotto, ma deve riguardare anche il processo produttivo, nel quale andrebbe evitato l’uso di solventi chimici aggressivi o conservanti; questi possono essere sostituiti con una lavorazione più rispettosa sia dell’ambiente che degli ingredienti. Inoltre, bisogna avere un approccio alla produzione che miri all’armonia tra l’uomo e la natura, che sia conscio che le risorse del pianeta non sono illimitate, e che sia anche responsabile verso le popolazioni che da secoli custodiscono queste risorse e vivono grazie a esse.

Queste sono anche le ragioni della crescita del trend della sostenibilità negli ultimi anni: la qualità degli ingredienti, infatti, è sempre più ricercata dai consumatori che – come ci confermano anche gli esperti – hanno preso maggiore consapevolezza e sono sempre più informati rispetto a questa tematica, rendendola un fattore determinante nella relazione con le aziende. Il dato viene confermato anche dall’Osservatorio Deloitte che nel suo report “ Il cittadino consapevole ” mostra come la sostenibilità sia tra i primi tre fattori, assieme al prezzo e alla qualità, che vengono considerati dal consumatore che si rivolge a un brand, ed è quindi cruciale per la costruzione del rapporto di fiducia con l’azienda. I clienti, infatti, prediligono aziende trasparenti che propongono articoli con etichette chiare e certificazioni che ne attestino la sostenibilità, e che siano informative sulla filiera produttiva, i materiali impiegati e l’impronta ecologica del prodotto.

La direzione che stanno prendendo i consumatori parrebbe sempre più orientata all’attenzione verso l’ambiente e, conseguentemente, alla predilezione di prodotti cosmetici naturali che lo rispettino in tutte le fasi del ciclo produttivo, e che coniughino alla sostenibilità la qualità degli ingredienti, rendendo questa scelta anche un modo per manifestare i propri valori etici. Gli esperti Ayurway, infatti, concludono evidenziando come sia importante prendere consapevolezza che siamo parte di un tutto, coinvolti in un unico processo evolutivo per essere parte di un mondo che possa davvero dirsi ecosostenibile e, visti i trend di mercato, sembra che anche i consumatori stiano iniziando ad adottare questa prospettiva.