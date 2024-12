Cosa tenere a mente prima di scegliere un noleggio auto a lungo termine

Tra le formule più apprezzate dagli automobilisti c’è il noleggio a lungo termine. Oggi non è più necessario comprare una macchina, ma si può anche noleggiare per un periodo di tempo che può durare diversi anni. Questa opzione è l’ideale per chi cerca qualcosa di flessibile, e potete scoprire tanti altri vantaggi visitando il sito di NoleggioClick, un portale specializzato proprio in questo ambito.

Prima di stipulare un accordo di noleggio dovreste tenere a mente alcuni dettagli, che vi saranno molto utili per stipulare il contratto che meglio risponda alle vostre esigenze e alle vostre necessità.

Qual è il vostro budget mensile?

Il primo aspetto da valutare è quello economico. Il noleggio a lungo termine è l’ideale per chi preferisce sostenere un costo fisso mensile. Tale costo deve essere in linea con le proprie possibilità. Oggi si possono trovare dei noleggi a lungo termine adatti a ogni tasca. Tutto dipende dal modello che si sceglie di guidare e da altri fattori, come il chilometraggio massimo e la durata del noleggio.

Il vantaggio è quello di sapere con certezza quanto si andrà a spendere ogni mese, visto che tutte le spese aggiuntive sono incluse, tra cui la manutenzione ordinaria e l’assicurazione RCA.

Per quanto riguarda l’anticipo non è obbligatorio. Ci sono imprese che propongono sia noleggi che prevedono un anticipo, sia veicoli a noleggio con anticipo zero.

Che tipo di utilizzo fate dell’auto?

Un altro elemento da valutare è il tipo di utilizzo che fate dell’automobile, e soprattutto quanti chilometri percorrete di solito ogni anno. Quando si stipula un accordo di noleggio a lungo termine si indica anche quale chilometraggio massimo si può percorrere. Se tale valore viene superato si va incontro a un sovrapprezzo, che ovviamente tutti vorrebbero evitare. Per questo è importante decidere fin da subito un limite massimo che sia adeguato al tipico utilizzo che si fa della vettura.

Molte imprese inseriscono una “tolleranza”, una sorta di chilometraggio aggiuntivo entro il quale non viene imposto nessun sovrapprezzo.

Di che tipo di automobile avete bisogno?

Non prendete alla leggera il tipo di modello che state scegliendo. Auto appartenenti a categorie diverse offrono vantaggi e pregi molto differenti tra di loro. Le city car sono vetture perfette per l’uso nelle grandi città, e sono l’ideale per affrontare al meglio il traffico. Le berline, più grandi delle city car, offrono una notevole versatilità, rivelandosi adatte sia al traffico che a viaggi molto lunghi. I SUV sono la migliore risposta a chi cerca mezzi spaziosi e confortevoli. Anche le monovolume sono molto apprezzate da chi vuole un bagagliaio ampio.

Quali vantaggi hanno le automobili elettriche?

Il noleggio a lungo termine può essere una buona opzione per chi vorrebbe mettersi al volante di una delle nuove automobili elettriche. Oggi sono disponibili diversi modelli, tutti caratterizzati da un’ottima efficienza energetica e da una netta riduzione dei consumi. In più non producono gas serra di nessun tipo, per questo sono giustamente considerate “green”.

I vantaggi di noleggiare un’auto elettrica non riguardano solamente i consumi. Ci sono altri benefici, come l’esenzione dal pagamento dei parcheggi blu in tanti comuni italiani.