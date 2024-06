Cosa fare la sera a Rimini tra centro e lungomare

Rimini, rinomata località della Riviera Romagnola, offre una vivace vita notturna che attira turisti da tutta Italia e dall'estero, soprattutto durante l'estate.

Un polo del divertimento con discoteche aperte fino all'alba, con diverse opzioni per chi cerca svago serale in tutte le stagioni.

Di pub a Rimini , ma anche di enoteche, lounge bar e discoteche ne è piena la città, che la rendono una delle località con la più alta concentrazione di locali in Italia. La movida riminese è caratterizzata da un'atmosfera internazionale e le sue notti sono famose pure oltre i confini nazionali.

Rimini è una città che offre una vita notturna variegata e adatta a tutti i gusti, dalla discoteca al locale tranquillo per un aperitivo o una serata di musica dal vivo. Ma quali sono le zone più belle? Scopriamole in questo articolo.

Zone e quartieri per il divertimento serale

Nel cuore della città si trovano numerose attrazioni e locali che accontentano ogni palato e ogni esigenza. Dalle fornitissime enoteche dove degustare vini pregiati alle birrerie con ampie selezioni di birre artigianali, passando per le trattorie romagnole dove assaporare la vera cucina del territorio.

Per chi cerca una soluzione informale e veloce, non mancano piadinerie e chioschetti che offrono piadine, panini e altre sfiziosità da gustare fino a tarda ora.

Durante l'estate, il lungomare di Rimini, da Marina Centro a Miramare, si anima con eventi, musica e stand gastronomici, diventando un luogo ideale per chi desidera trascorrere una serata all'insegna del divertimento, sorseggiando un drink e godendosi la brezza marina.

Centro storico

Passeggiare per il centro storico di Rimini significa immergersi nell'anima vera della città, lasciandosi alle spalle gli stereotipi legati al turismo balneare. Tra monumenti suggestivi, locali caratteristici e un'atmosfera vivace, si respira l'autentico spirito romagnolo.

Da non perdere una visita a Borgo San Giuliano, antico quartiere dei pescatori e cuore pulsante della Rimini felliniana. Tra i suoi vicoli e le sue casette colorate si ammirano variopinti murales dedicati al regista e ai suoi capolavori.

Un vero e proprio museo a cielo aperto che celebra il genio di Fellini e la sua profonda connessione con la città.

Piazza Cavour e la Vecchia Pescheria si animano con musica dal vivo, dj set e un'ampia scelta di locali per tutti i gusti. Un punto d'incontro ideale per giovani e meno giovani, locali e turisti, che qui possono sorseggiare un drink, gustare piatti tipici e socializzare in un'atmosfera conviviale.

Lungomare

I 15 km di lungomare di Rimini e Riccione si trasformano in un vero e proprio paradiso del divertimento durante l'estate. Bar, ristoranti, enoteche, pub e soprattutto le famose discoteche si susseguono lungo la costa, richiamando un pubblico eterogeneo alla ricerca di svago e divertimento.

I club sono vere e proprie istituzioni del divertimento notturno, frequentate da dj di fama internazionale e capaci di far ballare fino all'alba. Atmosfere coinvolgenti, luci spettacolari e musica di tendenza rendono queste discoteche un punto di riferimento per chi ama la movida.