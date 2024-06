Cosa devi sapere sugli antistaminici come Zirtec

Zirtec è uno dei farmaci antistaminici di seconda generazione più conosciuti e usati. Questa tipologia di farmaci agisce bloccando i recettori H1 dell’istamina, che è una molecola prodotta dall’organismo in risposta al contatto con un allergene. Contrastando l’azione dell’istamina, si alleviano i sintomi allergici causati da questa, tra cui: • prurito; • infiammazione; • starnuti; • congestione nasale. I farmaci antistaminici di seconda generazione hanno una capacità minore di attraversare la barriera emato-encefalica. In questo modo, agiscono principalmente sul sistema nervoso periferico e portano meno effetti collaterali causati dall’azione sul sistema centrale, come la sonnolenza. Zirtec compresse può essere acquistato anche online senza ricetta medica. Tra le farmacie online che lo hanno a disposizione c’è Farmacia Igea, che ha attivo anche un codice sconto del 5% applicabile sui farmaci da banco come questo.

A cosa serve Zirtec

Zirtec in compresse è un farmaco antistaminico a base di cetirizina. Nello specifico, ogni compressa contiene 10 mg di principio attivo. La cetirizina è uno degli antistaminici di seconda generazione. Questo principio attivo blocca i recettori H1 dell'istamina che si trovano in vari tessuti del corpo, inclusi i vasi sanguigni, la pelle, le vie respiratorie e il sistema gastrointestinale. Bloccando questi recettori, la cetirizina impedisce all'istamina di legarsi e di provocare i sintomi allergici. Grazie a questa sua capacità, viene usata per il trattamento di diversi sintomi allergici, tra cui: • sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne; • prurito e orticaria dovuti all’allergia. Zirtec è molto apprezzato per la sua efficacia e per la sua tollerabilità. Infatti, essendo un antistaminico di seconda generazione ha meno probabilità di causare sonnolenza.

Come si usa Zirtec

Zirtec può essere assunto da adulti e bambini a partire dai 6 anni di età. La posologia raccomandata per le compresse è la seguente: • adulti a partire dai 12 anni: 1 compressa (10 mg) al giorno; • bambini tra i 6 e i 12 anni: mezza compressa (5 mg) per due volte al giorno. Tuttavia, per i bambini è più indicata la versione Zirtec Gocce, che permette un dosaggio più preciso e comodo dei 5 mg rispetto alla divisione della compressa. L’effetto di Zirtec è piuttosto rapido e generalmente si manifesta entro un’ora dall’assunzione. La dose di 10 mg (1 compressa intera) ha un effetto prolungato che dura circa 24 ore. Per questo, è prevista 1 assunzione quotidiana con 10 mg e 2 assunzioni quotidiane con 5 mg. Il momento della giornata in cui si assume Zirtec è piuttosto indifferente. Dato che l’effetto dura 24 ore, è bene assumerlo sempre alla stessa ora. Se il farmaco causo un po’ di sonnolenza è meglio prenderlo prima di andare a dormire, in modo da non accusarla durante il giorno. Il numero di giorni in cui va preso Zirtec deve essere definito dal medico e dipende dalla natura e dalla gravità dei sintomi. Solitamente, il trattamento dura per tutto il periodo in cui si manifestano i sintomi allergici.

Controindicazioni di Zirtec

Zirtec è generalmente ben tollerato, ma come tutti i farmaci presenta alcune controindicazioni: • Ipersensibilità: non deve essere utilizzato da persone con nota ipersensibilità o allergia alla cetirizina o agli altri componenti • Insufficienza renale grave: non è raccomandato in pazienti con grave insufficienza renale (clearance della creatinina inferiore a 10 ml/min), poiché la cetirizina viene eliminata principalmente attraverso i reni e può accumularsi in questi pazienti. • Insufficienza renale moderata: nei pazienti con insufficienza renale moderata, è necessario un aggiustamento della dose per evitare l'accumulo del farmaco. • Epilessia e rischio di convulsioni: deve essere usato con cautela nei pazienti con epilessia o a rischio di convulsioni, poiché gli antistaminici possono abbassare la soglia convulsiva. • Effetti sulla capacità di guida: sebbene la cetirizina sia meno sedativa rispetto agli antistaminici di prima generazione, può comunque causare sonnolenza in alcuni individui.

