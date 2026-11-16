Continuare ad allenarsi anche in vacanza: dove praticare running in Romagna

Per un turista dallo spirito sportivo, in estate è estremamente piacevole uscire dall'albergo all'alba, o di sera, per correre. La Romagna offre percorsi in grado di accontentare qualsiasi runner, da chi è abituato ad allenarsi giornalmente a chi riesce a trovare del tempo libero solo nel weekend.

Rimini: lungomare e non solo

A partire dai mesi primaverili il lungomare di Rimini non si limita ad accogliere solo i turisti provenienti da ogni parte del mondo, intenzionati a vivere qualche giorno di relax prendendo il sole. Tanti, anzi tantissimi, sono i runner che fin dal primo mattino, dopo aver indossato un paio di scarpe di un marchio affidabile come hoka , decidono di correre lungo la pista ciclopedonale della città romagnola. I più esperti arrivano a coprirne l'intero percorso, lungo 15 km, giungendo così a Cattolica.

Fiumi, canali e ciclopedonali protagonisti

Due alternative ideali per i runner, a Rimini, sono il Parco XXV aprile e, soprattutto il lungofiume Marecchia. La seconda opzione si presenta come un percorso di poco meno di 3 km, completamente pedonale; volendo, l'allenamento potrebbe concludersi costeggiando il Canale del Porto per tornare alla spiaggia. Da ricordare, infine, è la pista ciclopedonale Claudio Ugolini che prende il via a piazzale Kennedy, attraversando una serie di parchi ed esaurendosi presso il parco Giovanni Paolo II, per una lunghezza complessiva di 3,26 km. Anche in questo caso il percorso è totalmente pedonale.

Correre immersi nel verde dei parchi

Mantenersi attivi e in salute attraverso la corsa è una scelta sempre più frequente, e coinvolge persone appartenenti a fasce d'età anche molto diverse tra loro. Un numero non indifferente di vacanzieri, però, è solito riservate la spiaggia unicamente al relax, preferendo allenarsi tra i parchi romagnoli.

Il Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Tra le aree verdi della Romagna scelte per correre rientra certamente il “Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa”. Posizionato ad alcuni chilometri da Bologna, il parco naturale in oggetto si contraddistingue per la presenza di percorsi che si prestano perfettamente sia al classico running che al trail. Particolarmente apprezzato è quello lungo circa 10 km che, partendo da San Lazzaro di Savena, prosegue tra la ricca flora e l'altrettanto vivace fauna del parco.

Un parco dell'Appennino bolognese circondato dai boschi

Non meno interessante è il “Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone”. Per correre lungo i percorsi tracciati lungo le sponde dei due laghi occorre raggiungere l’Appennino bolognese. Tra gli itinerari di maggior richiamo spicca il percorso con dislivello complessivo di 400 m, la cui partenza è situata nei pressi del Lago di Suviana; dopo 15 km si giungerà al Lago di Brasimone.

Le colline pronte ad accogliere gli appassionati di corsa

Anche le colline bolognesi offrono ai runner delle valide opzioni. Nella lista merita di rientrare quello in salita destinato a condurre al Santuario di San Luca. La partenza ha luogo in prossimità dell'Arco del Meloncello e, prima di giungere al Santuario, i runner si trovano ad attraversare il celebre porticato di San Luca. La fatica fatta per dominare la salita (la pendenza media è del 10%) viene premiata da una vista impagabile sulla città di Bologna.

L'Emilia Romagna è una Regione capace di offrire a chi la visita un'ampia gamma di paesaggi, a iniziare dalle colline verdeggianti, passando per le pianure coltivate e le ospitali coste sabbiose. Praticare sport, di conseguenza, è una normalità sia per i residenti che per i turisti. E il running, in questo ambito, è l'assoluto protagonista.