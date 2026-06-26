Conosci Lumos? Tra regali e sorprese, con Hoba succedono cose straordinarie

Conoscete un sito che, oltre ad aiutarvi nelle vostre ricerche, vi cattura perché vi offre un'esperienza unica? Un sito che vi permette di vincere dei premi e vi regala delle sorprese indimenticabili? Quel sito esiste e si chiama Lumos. E con Hoba succedono cose straordinarie. Un passo alla volta, però. Partiamo da Lumos. Ovvero un portale gratuito, facile da utilizzare, sicuro e affidabile che offre opportunità, esperienze ma anche informazioni utili e che funge da collegamento tra gli utenti e le aziende che hanno esigenze di visibilità. Ha varie finestre e varie opportunità. Esempio: siete alla ricerca di un ristorante, di un'attività, di un auto a noleggio, di un locale, di un professionista della vostra zona? Su Lumos c'è tutto quello che vi occorre. In più, ci sono sorprese e possibilità di vincere premi in modo inaspettato. E qui si torna a parlare di Hoba. Le esperienze promosse da Hoba con le sue Sorprese sono molteplici: esperienze, viaggi, cene, momenti speciali e attività da vivere. Si sbloccano una alla volta: di volta in volta trovi su Lumos una nuova sorpresa a cui puoi iscriverti entro il tempo indicato.

Hoba e Lumos, binomio vincente e tante sorprese

Per vivere una Sorpresa di Hoba gli utenti dovranno solo iscriverti alla sorpresa sbloccata e fare attenzione al tempo. Ci si può iscrivere, infatti, entro il tempo indicato dal countdown. Tra le persone iscritte, Hoba sceglierà chi vivrà quell'esperienza. Sul sito in primo piano ci sono tutte le domande frequenti con annesse risposte. Tra le informazioni utili, vi basti sapere che possono iscriversi tutti, basta essere maggiorenni. E l'iscrizione è gratuita. Per restare aggiornato sulle prossime sorprese di Hoba, invece, basterà iscriversi alla newsletter per ricevere sempre aggiornamenti su nuove sorprese di Lumos.

Lumos è la soluzione perfetta per ogni tua esigenza

Ma Hoba è solo una delle tante opportunità di Lumos. Le opinioni su Lumos.it aiutano a capire tutti i vantaggi e le opportunità di un marketplace di grande riferimento per tantissimi utenti che in poco tempo ha raggiunto migliaia di persone che si sono appassionate e hanno scelto di legarsi a tutti i vantaggi a esso collegati. Come detto, Lumos presenta varie finestre. Vetrine, che leggete in alto a destra, è quella principale. Poi c'è noleggio auto a lungo termine con un'ampia selezione di auto e una serie di offerte dedicate. Con 4 Vantage, ad esempio, Lumos in un’unica soluzione propone agli utenti noleggio per 48 mesi, 120mila km totali, un cambio gomme invernali incluso e anche furto e incendio con franchigia 0. Sul sito le offerte sono tante, così come le vetture e per ognuna è specificato se sono per privati o anche per aziende con Partita Iva.

Vetrine: tutto quello che cerchi con un click

In questa sezione, tra le principali e subito in evidenza sul sito, è raccolta una vasta selezione di attività locali, aziende e professionisti attivi in tutta Italia. Organizzata per categorie e aree geografiche, è pensata per aiutare chi cerca un servizio affidabile nella propria zona, in modo semplice e veloce. Dagli artigiani ai servizi per la casa, dai centri estetici ai meccanici, ogni scheda fornisce informazioni dettagliate, contatti, indirizzo e, quando disponibili, recensioni degli utenti. E c'è una novità per tutte le aziende: presto, con funzionalità di geolocalizzazione, le vetrine saranno in evidenza sempre di più per dare ancora più opportunità di essere visti e trovati dagli utenti. I valori che Lumos intende trasmettere sono accessibilità, estetica, cortesia, affidabilità, professionalità, soddisfazione, sostenibilità e qualità.

Lumos, punti di forza e legame con lo sport

Lumos ha diversi punti di forza. Tanti vantaggi, sorprese, soluzioni ma anche un'assistenza clienti perfetta per chi non vuole problemi o vuole risolverli in poco tempo. E poi Lumos lega il suo nome anche al mondo dello sport e dello stile. Lumos ad esempio, è “First Sponsor” del Pistoia Basket ed è sponsor del Team Volley Napoli. Inoltre, ha come brand ambassador Alice Sabatini, Miss Italia 2015.