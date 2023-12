Come spedire un pacco durante il periodo natalizio

Passeggiando per strada, guardando la televisione o semplicemente stando tra le persone, si percepisce pienamente l’atmosfera di festa che ci sta avvicinando al Natale.

Tra le caratteristiche di questo periodo c’è la corsa frenetica agli acquisti dei regali per i propri parenti e amici. In effetti tutti i negozi della Romagna sono pieni di persone e anche gli e-commerce registrano il picco di vendite online.

Tutto ciò aumenta esponenzialmente il numero di pacchi che vengono spediti in questo periodo dell’anno. Soltanto in Italia si contano a migliaia le consegne quotidiane che toccano ogni angolo del Belpaese, inclusa la nostra Romagna.

Spedizioni di regali e non solo

Ma quali sono i motivi che spingono a fare tutte queste spedizioni, e cosa contengono i pacchi consegnati freneticamente dai corrieri durante il periodo natalizio?

La prima risposta è quella più ovvia: essendo a ridosso del Natale, gran parte dei pacchi contengono acquisti natalizi, regali inviati alle persone care e i tanto amati cesti natalizi.

A Ravenna, Forlì e in altre città della Romagna vivono e studiano molte persone originarie del Mezzogiorno, che purtroppo non potranno scendere verso la loro terra natìa per trascorrere le vacanze natalizie in famiglia.

E allora una particolare spedizione di questo periodo è il cosiddetto “pacco da giù”, cioè un pacco contenente tutto il meglio delle regioni meridionali. Si tratta perlopiù di prodotti tipici del periodo, oltre che dolci e altre leccornie che fanno sentire meno soli i meridionali costretti a stare lontani dalle loro città d’origine.

Tra i pacchi che generalmente vengono spediti da o verso la Romagna, ce ne sono molti che contengono regali e acquisti fatti direttamente sul web.

Anche se i nostri negozi registrano il boom di acquisti, molte persone che vogliono fare shopping rivolgono la loro attenzione soprattutto al web. E ogni nuovo acquisto online si traduce automaticamente in una spedizione.

Infine, ma non certo per importanza, tra le varie spedizioni del periodo spiccano quelle dei cesti natalizi. Negli ultimi anni sempre più persone puntano su questi regali per far felici i propri cari lontani. Ma una cesta contenente prodotti alimentali è la soluzione scelta da molti titolari di aziende per i loro dipendenti e collaboratori.

Come spedire durante il periodo natalizio

Per coloro che decidono di spedire dono o una cesta natalizia, ogni volta si pone sempre lo stesso dilemma: a chi affidarsi?

Molti preferiscono le soluzioni tradizionali per spedire, basta andare con il proprio pacco presso l’ufficio postale più vicino, per togliersi il pensiero.

In alternativa ci sono anche le sedi dei corrieri espressi come Bartolini, SDA e molte altre, che spesso però sono lontane dal centro abitato.

Con l’avvento del web sono nate anche delle realtà online che consentono di prenotare una spedizione, senza doversi preoccupare di andare con il pacco in mano presso l’ufficio postale o alla filiale del corriere espresso.

Tra le tante che si possono trovare sul web spicca SpedireAdesso.com , azienda leader nel settore delle spedizioni e tra le prime a sfruttare le potenzialità del web per offrire un servizio totalmente online.

Per spedire online non servono particolari competenze e si può fare tutto in una manciata di minuti. Questo servizio online viene incontro alle esigenze di chi deve spedire pacchi occasionalmente, come ad esempio le aziende che vogliono inviare i cesti natalizi ai propri collaboratori.

Fare una spedizione su SpedireAdesso.com è davvero semplice. Dalla home page del sito si può facilmente selezionare il tipo di spedizione di cui si ha bisogno: una piccola busta, un pacco o un pallet per le spedizioni di più pacchi a un singolo destinatario. Oltre alla possibilità di calcolare in pochi secondi il preventivo, per effettuare una spedizione è sufficiente compilare il modulo di spedizione e inserire i dati relativi di mittente, destinatario e pacco stesso.

Se la spedizione avviene al di fuori dell’Unione Europea, come per esempio in Gran Bretagna, oltre alla stampa dell’etichetta di spedizione c’è bisogno anche di altri documenti da presentare alla dogana, tutti generati automaticamente dal loro sistema online.

Un’altra caratteristica di SpedireAdesso.com è proprio questa: in pochi minuti vengono stampati e scaricati tutti i documenti necessari per l’invio del pacco in qualsiasi città del mondo.