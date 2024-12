Come scegliere le tende oscuranti per interni e perché

Le tende oscuranti sono progettate per bloccare completamente la luce solare e sono spesso usate in ambienti dove è essenziale oscurare, come camere da letto, oppure sale conferenze o sale di proiezione.

Questo tipo di tendaggio favorisce il riposo, ma migliora anche la privacy e si rende particolarmente utile in stanze situate al piano terra oppure davanti ad altri palazzi (si pensi a un interno di condominio, ad esempio).

Quali tende oscuranti scegliere

Quando si tratta di acquistare tende oscuranti, spesso si cerca di farlo presso aziende e marchi affidabili, specializzate in questo specifico comparto. Semplicità di installazione e qualità dei materiali sono generalmente gli aspetti chiave da considerare. Ad esempio, se scegli le tende oscuranti di Eclypser , potresti avere tende installabili facilmente, senza la necessità di intervenire con opere murarie, che si appoggiano direttamente sul vetro della finestra o della portafinestra, eliminando la necessità di motori, fili o corde. Si tratta di tende che oscurano fino al 99%, montabili in pochi minuti grazie a un sistema brevettato che previene l’insorgere di problemi comuni (principalmente blocchi o rumorosità). Insomma, la praticità è uno degli elementi essenziali da considerare prima dell’acquisto.

Tipologie di tende oscuranti

Ci sono diverse tipologie di tende oscuranti e possiamo ripartirle in tre categorie principali:

 Tende da interno: possono essere a pacchetto, a pannelli, a onda, arricciate all’americana o a vetro e combinano una funzione estetica con quella di filtraggio della luce;

 Tende tecniche: come tende a rullo, veneziane, verticali e plissé, inizialmente usati negli uffici per la loro semplicità e praticità, sono ora diffuse anche grazie all’evoluzione dei materiali e al design minimal;

 Tende da esterno: possono essere rulli da esterno o frangisole e sono specifiche per ridurre calore e luce prima che raggiungano gli interni.

Quali sono le tende oscuranti più comuni

Tra i diversi modelli di tende oscuranti, quelle in tessuto classico sono le più comuni, caratterizzate da materiali spessi e colori scuri per garantire un elevato filtraggio della luce.

Particolarmente apprezzate, le tende oscuranti per interni a vetro si montano direttamente sul telaio della finestra senza necessità di forature, offrendo facilità d’uso e sicurezza, perché prive di corde o motori.

Infine, le tende a rullo, che si avvolgono su sé stesse, possono essere una scelta funzionale, ma anche richiedere interventi strutturali per l’installazione.

Differenze tra tende oscuranti e filtranti

Le tende oscuranti differiscono da quelle filtranti. Infatti, se le prime bloccano completamente la luce, le secondo permettono di filtrarla in misura variabile in base al tessuto, alla trama e alla trasparenza.

C’è da dire che spesso questi due tipi di tende sono usati insieme: la tenda oscurante per proteggere la privacy e oscurare l’ambiente di sera o di mattina presto, e la tenda filtrante per limitare la luce e il calore durante il giorno.

Come devono essere le tende oscuranti per essere efficaci

La scelta delle tende oscuranti deve bilanciare funzionalità ed estetica, ma anche praticità e adattabilità, riducendo al minimo problemi di natura tecnica.

A ogni modo, bisogna saper scegliere il tipo di tendaggio più adatto in base alla stanza e alla funzione desiderata. Ad esempio, se si cerca la privacy, una combinazione di doppie tende (filtranti e oscuranti) può rappresentare la soluzione ideale.