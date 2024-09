Come scegliere la migliore assicurazione per la tua casa

L'acquisto di un immobile, come sappiamo, è una scelta molto importante per ogni persona. I fattori da analizzare sono numerosi, tra cui primo fra tutti, l'investimento di denaro, che richiede grandi responsabilità.

In ambito di sicurezza, una casa comprata può essere esposta a diversi rischi, tra cui incendi involontari o allagamenti causati dal mal funzionamento di qualche elettrodomestico, portando grandi conseguenze economiche nel proprietario.

È proprio per far fronte a queste spese che ci viene incontro l'assicurazione casa. Vediamo nel dettaglio cos'è e quale assicurazione scegliere per la propria casa.

Cos'è un’assicurazione casa

L'assicurazione casa è un contratto assicurativo che tutela il proprietario di un'abitazione e i beni presenti all'interno dell’immobile nell’eventualità di danni causati da eventi terzi quali terremoti, furti, incendi e così via.

La polizza assicurativa non è obbligatoria per legge, ma è sicuramente la soluzione migliore per chiunque voglia proteggere la propria abitazione; può essere stipulata nel contratto della casa o separatamente personalizzandola alle esigenze del cliente.

Come scegliere la migliore assicurazione perla tua casa

Quando bisogna scegliere una polizza assicurative è necessario avere un quadro completo delle proprie esigenze. Esistono infatti delle garanzie che offrono delle coperture di base come incendio, furto e responsabilità civile verso terzi. Quando scegli un'assicurazione per i tuoi beni, includere una assicurazione per danni a cose può garantire una copertura completa contro eventuali danni o perdite accidentali. Il costo per i servizi di base, da pagare annualmente, generalmente può variare tra i 100 e 250 euro.

Vediamo nel dettaglio alcune garanzie fondamentali:

incendio . Questo tipo di garanzia protegge l'abitazione e i beni al suo interno in caso di danni derivati da esplosioni come perdite di gas, scoppi o fulmini che quindi provocano fiamme. Copre quindi tutte le spese per danni ma anche per la demolizione e sgombero dei beni incendiato. Questo tipo di garanzia, inoltre, può essere integrata ad un ricorso terzi, il quale prevede un risarcimento anche delle abitazioni circostanti in caso di danni estesi.

. Questo tipo di garanzia protegge l'abitazione e i beni al suo interno in caso di danni derivati da esplosioni come perdite di gas, scoppi o fulmini che quindi provocano fiamme. Copre quindi tutte le spese per danni ma anche per la demolizione e sgombero dei beni incendiato. Questo tipo di garanzia, inoltre, può essere integrata ad un ricorso terzi, il quale prevede un risarcimento anche delle abitazioni circostanti in caso di danni estesi. furto . Questo tipo di garanzia assicura protezione al proprietario di beni all'interno dell'abitazione e indennizza in caso di furti, scippi o estorsioni. Anche in questo caso può essere integrata con dei supplementi quali protezione degli impianti solari o fotovoltaici installati all'interno dell'abitazione.

. Questo tipo di garanzia assicura protezione al proprietario di beni all'interno dell'abitazione e indennizza in caso di furti, scippi o estorsioni. Anche in questo caso può essere integrata con dei supplementi quali protezione degli impianti solari o fotovoltaici installati all'interno dell'abitazione. responsabilità civile. La garanzia di responsabilità civile indennizza tutti i danni causati all'interno dell'abitazione nel privato. Parliamo quindi di danni causati da bambini che giocano, da animali domestici o dalle relazioni personali dei membri del nucleo familiare. Possono essere incluse anche le visite mediche e veterinarie, danni alla proprietà in caso di lontananza dalla casa e inconvenienti provocati da feste private nell'abitazione.

Al servizio di base è poi possibile aggiungere delle coperture aggiuntive tra cui:

assicurazione danni da terremoto . Questo servizio aggiuntivo è molto importante in Italia, causa ampia presenza di eventi sismici. L'assicurazione prevede un rimborso dei danni, sostegno economico per trasferimenti o soggiorni in strutture temporanee e la copertura totale per le riparazioni all'interno dell'abitazione.

. Questo servizio aggiuntivo è molto importante in Italia, causa ampia presenza di eventi sismici. L'assicurazione prevede un rimborso dei danni, sostegno economico per trasferimenti o soggiorni in strutture temporanee e la copertura totale per le riparazioni all'interno dell'abitazione. assicurazione avvenimenti sociopolitici. Anche in questo caso la polizza prevede un risarcimento e copertura delle riparazioni in casi di danni provocati da manifestazioni popolari, scioperi o atti terroristici.

Anche in questo caso la polizza prevede un risarcimento e copertura delle riparazioni in casi di danni provocati da manifestazioni popolari, scioperi o atti terroristici. danni causati da guasti degli elettrodomestici o allegamenti.

Queste estensioni della garanzia risarciscono quindi, danni causati da mal funzionamento o da eventi atmosferici involontari. Importante considerare che la polizza indennizza anche le spese derivate dallo sgombero delle macerie nate da queste situazioni. In questo caso il costo annuale dalla polizza assicurativa varia notevolmente. Per un'assicurazione completa multirischio che vada a coprire qualsiasi eventuale danno, i costi possono raggiungere fino ai 600 euro.

Come stipulare un'assicurazione casa

Dopo aver visto nel dettaglio alcune delle principali garanzie incluse all'interno dell'assicurazione casa, vediamo come e cosa serve per stipulare il contratto. In primo luogo, è necessaria la documentazione contenente: indirizzo e tipologia dell'immobile, dimensioni in metri quadrati, numero delle persone all'interno del nucleo familiare sottolineando quanti minorenni, data della costruzione dell'immobile o ultima ristrutturazione effettuata, sinistri domestici negli ultimi tre anni e infine documenti personali del proprietario della casa. Successivamente grazie alla presentazione di documenti amministrativi quali contratto di acquisto e moduli di pagamento della TARI è possibile procedere nella scelta della tipologia di assicurazione, eventuali estensioni personalizzate e ottenere un preventivo.

I costi massimali che copre l'assicurazione casa possono variare in base all'agenzia scelta e prevedono un massimo di due interventi annui.

La polizza assicurativa può inoltre essere disdetta in qualsiasi momento ma non prevede un rimborso, tranne nell'eventualità di vendita dell'immobile.