Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano di assumere ogni giorno almeno 400g di frutta e verdura (equivalenti a 5 porzioni), poiché questo gruppo alimentare contiene nutrienti fondamentali per la salute dell’organismo come soprattutto fibre, vitamine, minerali. Nel tempo, però, diversi studi hanno confermato la presenza nella frutta anche di sostanze cosiddette “protettive” e che sono ottime alleate, cioè, nel prevenire varie patologie: non è un caso che molti vegetali rientrino nella categoria dei super food. Ora non ti resta che scoprire i nostri consigli su come scegliere frutta e verdura di qualità.

Frutta e verdura: come capire se sono di buona qualità

Rispettare il più possibile la stagionalità è tra i modi più semplici per assicurarsi di portare a tavola frutta e verdura di alta qualità: in autunno infatti arance, clementine e mandarini forniscono un utile boost di vitamina C contro i malanni di stagione oltre a dare il meglio di sé come sapore, mentre in estate cetrioli, ravanelli, sedano e lattuga aiutano a mantenersi ben idratati nonostante le alte temperature. Le differenze di clima, paesaggio, territorio che caratterizzano la nostra penisola sono preludio a una notevole biodiversità: scegliendo frutta e verdura 100% italiane non sarà difficile, così, variare e avere in casa vegetali sempre diversi che stimolino l’appetito e la fantasia in cucina. Per garantire un plus di freschezza, genuinità e sapore la frutta e verdura Solarelli viene raccolta nelle aree maggiormente vocate com’è la Sicilia e la Campania per i limoni, l’Emilia-Romagna per le melagrana e la zona del Mantovano per i meloni. Le proprietà organolettiche sono tra le migliori alleate per riconoscere frutta e verdura di qualità. È il caso delle angurie in estate, per esempio, per le quali anche il profumo può essere indice di buona qualità. La consistenza non è meno importante: per esempio più sono turgide e più, le verdure a foglia verde, sono fresche e raccolte da poco. Tra i fattori esterni che aiutano a riconoscere frutta e verdura di buona qualità non si può non citare, invece, almeno il packaging che deve essere studiato per preservare il più possibile freschezza e proprietà dei vegetali.

Frutta e verdura di qualità aiutano a combattere gli sprechi a tavola

Portare in tavola frutta e verdura di qualità è un’ottima scelta e non solo per il proprio benessere. Ci sono numerosi vantaggi nello scegliere frutta e verdura di qualità premium e il sostegno all’economia locale è uno di questi considerato che, come si è visto, il comparto ortofrutticolo italiano è ben sviluppato e differenziato. Raccolta secondo tempistiche precise, confezionata secondo standard che ne assicurano la durata nel tempo e ne preservano le proprietà, la frutta e verdura di qualità aiuta, ancora, a combattere lo spreco alimentare dal momento che è più difficile che finisca tra i rifiuti perché andata a male o immangiabile. Per molti versi, insomma, scegliere frutta e verdura premium è anche la scelta più sostenibile e amica dell’ambiente.