Come promuovere un family hotel in Romagna: tra gadget personalizzati e altre strategie di marketing

Le vacanze al mare in Romagna sono un must. E a sceglierle non sono solo i giovani in cerca di divertimento ma soprattutto le famiglie con bambini; le numerose bandiere blu e verdi collezionate sul litorale sono un sinonimo di qualità e sicurezza ma non possiamo negare che siano soprattutto i prezzi competitivi a fare la differenza.

Chi ha un family hotel in Romagna si scontra però con tantissimi competitor ed emergere non è facile. Come riuscirci? In nostro aiuto arrivano le strategie di marketing: dai gadget personalizzati allo storytelling sui social, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto parte con gadget personalizzati

Tra gli strumenti di marketing più efficaci da distribuire ad eventi turistici sul territorio o a chi entra per chiedere informazioni sul family hotel ci sono i gadget personalizzati. Non serve sceglierne di costosi, basti pensare che tra i più diffusi ed apprezzati ci sono proprio le penne personalizzate .

Si può applicare il logo in combo con i contatti e fare in modo che rimanga qualcosa di tangibile per spingere l’utente a richiamare e fare la prenotazione desiderata. Non solo penne, ovviamente. Anche altre opzioni come zainetti, borse in tessuto o da spiaggia, borracce e cappellini sono plus che potresti donare a chi ferma con una caparra la stanza.

Marketing emozionale

Chiaramente l’obiettivo è fare in modo che le persone prenotino una vacanza e quindi per distinguersi dal semplice servizio con pubblicità legata alle stanze, all’animazione o alla spiaggia si dovrebbe puntare su qualcosa di più emotivo.

Lo storytelling e il marketing emozionale guidano un trend: racconta la storia dell’hotel se si tratta di un progetto di famiglia, il rapporto speciale con il territorio o magari qualche workshop particolare che viene messo a disposizione dei consumatori. Insomma, apri il cuore e fai in modo che tutta l’unicità raggiunga l’utente finale.

Pubblicare foto che raccontano la vita quotidiana dell’hotel, immagini dei tramonti sulla spiaggia, o dei bambini che si divertono nelle aree gioco, può aiutare a evocare le emozioni che una vacanza in Romagna sa suscitare.

Collaborare con il territorio

Un’idea vincente è quella di creare delle partnership. Se tu fornisci pubblicità a parchi tematici come Mirabilandia, Oltremare e Italia in Miniatura o a laboratori in linea con il target family loro potrebbero renderti il favore esponendo locandine. Potreste persino sviluppare una collaborazione con un coupon di sconto reciproco da fornire ai consumatori.

Offerte personalizzate

Non possiamo negarlo, tra i fattori che influenzano la scelta di prenotare o no in un determinato luogo ci sono i prezzi. Ecco perché pianificare un calendario di offerte e promozioni, magari personalizzate, potrebbe essere la mossa vincente. Una mossa strategica che dovresti considerare? I programmi di fidelizzazione: tornando più volte in hotel si potrebbe offrire uno sconto interessante, creando così un legame con chi si è trovato bene.

Non solo target italiano

Non sono solo le famiglie italiane a voler soggiornare in Romagna per le vacanze: Rimini, Riccione, Bellaria e Cattolica sono solo alcuni esempi dei luoghi più ambiti e famosi persino all’estero. Fai in modo che sito, comunicazione e altri servizi digitali arrivino anche fuori dai confini nazionali con una strategia SEO e testi tradotti in più lingue.

Se desideri avere il tutto completo in vista della prossima stagione prova già da ora a pianificare una strategia di marketing completa per il tuo family hotel a partire dalla creazione di gadget personalizzati.