Come organizzare lo spazio in ufficio

Per poter lavorare in ufficio in maniera davvero efficiente e organizzata è importante riuscire a gestire al meglio lo spazio. Ciò è vero sia quando il locale non è molto grande, sia quando invece si ha a disposizione uno spazio molto ampio. Per questo, inizialmente, è essenziale sviluppare un vero e proprio progetto, così da valutare sia i pro che i contro delle singole scelte, sia analizzare se ci sono delle criticità da risolvere.

I vantaggi degli open space

Se stai pensando di optare per una vera e propria ristrutturazione del locale un’ottima idea potrebbe essere quella di realizzare un open space. Non si tratta di una scelta sensata solamente in termini di design, ma può rivelarsi un’ottima soluzione anche e soprattutto in termini di funzionalità.

Un open space permette una maggiore versatilità, e in futuro, in occasione di una nuova riorganizzazione dell’ambiente, potrebbe dimostrarsi decisamente molto utile.

Un open space consente di avere uno spazio più ampio, da poter gestire come meglio si preferisce, senza che siano presenti particolari limiti. Ovviamente trattandosi di una ristrutturazione può avere un costo più elevato, per cui ti suggeriamo di riflettere con molta attenzione.

Usare l’arredamento in modo intelligente

L’arredamento deve essere utilizzato in maniera intelligente. Cosa significa? Che determinati elementi di arredo potrebbero essere di grande aiuto nel dividere gli spazi, creando magari delle aree lavorative differenti tra di loro, dove ognuno potrà svolgere determinati compiti. Ti consigliamo di lasciare degli spazi per chi si deve spostare da un’area all’altra, cercando di non avere dei “corridoi” troppo stretti, che potrebbero rivelarsi scomodi se si devono portare da una parte all’altra degli oggetti ingombranti.

Un occhio allo smart-working

Oggi in molti uffici si lavora in modalità ibrida, con i dipendenti che a volte sono in presenza e in altri giorni sono invece in smart-working . In questo modo si ha bisogno di una minore quantità di postazioni, che consente di ottimizzare ancora di più lo spazio in ufficio.

Con delle app potete gestire l’organizzazione del lavoro, ed evitare che in uno stesso giorno lavorino dall’ufficio più persone di quelle che sono le postazioni disponibili.

Oltre gli spazi: l’efficienza economica

Se si vuole rendere il lavoro in ufficio davvero efficiente non si può sottovalutare l’aspetto economico. Oggi ci sono molte soluzioni che permettono di risparmiare, a partire dalla possibilità di acquistare prodotti e materiali da ufficio all’ingrosso. Comprare elevate quantità di prodotti può essere davvero molto conveniente, visto che il costo unitario di solito si abbassa molto. Per trovare prodotti da ufficio a prezzi bassi prova su questo sito (Ufficiodiscount.it).

Oltre a questo noi consigliamo di acquistare attrezzature e macchinari anche in base al tipo di lavoro che si svolge di solito e alle necessità dell’ufficio. Ad esempio potreste evitare di comprare troppe stampanti, che potrebbero poi risultare non utilizzate. Meglio optare per un numero di stampanti che sia proporzionale alla quantità di persone che lavorano in ufficio. Ad esempio potreste acquistare una stampante ogni quattro o cinque persone, tenendole tutte connesse a una rete wireless locale, e mettendole così a disposizione di tutti.