Come la tecnologia sta cambiando il settore automotive

Oggi il settore automotive sta affrontando una profonda trasformazione, guidata dall’innovazione tecnologica.

Si tratta di un’evoluzione che interessa molteplici aspetti, dall’elettrificazione delle autovetture, con la transizione dai veicoli endotermici a quelli veicoli elettrici e ibridi, alla connettività della auto, per migliorare il comfort di guida e rendere le macchine autonome, fino ad arrivare ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per aumentare la sicurezza stradale.

Inoltre, negli ultimi anni l’industria automobilistica ha iniziato a investire nelle tecnologie all’avanguardia per la personalizzazione dell’esperienza di guida, un progresso reso possibile dall’analisi dei dati raccolti dai veicoli stessi e dal supporto dei moderni sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di big data analytics.

Queste innovazioni garantiscono diversi benefici agli utenti, vantaggi che interessano non solo la guida ma anche tutti i servizi legati alla mobilità, dai finanziamenti per l’acquisto dell’auto alle polizze assicurative.

L’innovazione tecnologica dei veicoli elettrici

L’esigenza di ridurre le emissioni di CO2 delle auto e rispettare le stringenti normative europee ha spinto i costruttori di automobili a puntare sui veicoli elettrici.

Secondo uno studio condotto da Eurostat, nel 2023 le immatricolazioni di auto elettriche e ibride hanno raggiunto il 48,3% del totale in Europa (14,5% per le full electric, 12,7% per le ibride plug-in e 21,1% per le ibride non plug-in), di fatto eguagliando le vendite di vetture endotermiche pari al 48,8% nello stesso periodo. In base a un report di Bloomberg, le vendite globali di auto elettriche potrebbero arrivare al 58% del mercato entro il 2040.

La diffusione dei veicoli elettrici è dovuta in gran parte all’evoluzione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda i progressi compiuti nello sviluppo di batterie sempre più efficienti e performanti che consentono di percorrere fino a 600-800 Km con una ricarica completa.

Un altro aspetto importante interessa le colonnine di ultima generazione per la ricarica elettrica, dispositivi sempre più avanzati e in grado di ripristinare l’autonomia di una vettura a batteria in pochi minuti riducendo il gap con le auto alimentate a combustibili fossili.

Le auto di oggi sono sempre più connesse e sicure

L’innovazione in ambito automotive garantisce una guida sempre più connessa e sicura grazie alla diffusione delle auto connesse. Secondo il sito Statista, entro la fine del 2025 ci saranno oltre 400 milioni di auto connesse in circolazione nel mondo, registrando una crescita significativa rispetto ai 237 milioni di veicoli connessi del 2021.

D’altronde, negli ultimi decenni l’utilizzo dell’elettronica nelle auto è aumentato in modo considerevole, con le vetture moderne che possono avere fino a 3mila chip per supportare le molteplici funzionalità gestite dal software di bordo, dall’impianto di infotainment fino agli ADAS e ai sistemi per la guida autonoma e semi-autonoma.

In particolare, i sistemi di assistenza alla guida offrono standard di sicurezza notevoli rispetto al passato, aiutando il conducente a gestire gli imprevisti e prevenire potenziali incidenti. Per questo, dal 2024 l’UE ha introdotto alcuni ADAS obbligatori come il mantenimento della corsia, il controllo dell’attenzione del guidatore e la frenata automatica di emergenza.

Inoltre, progressi importanti sono stati realizzati anche nel campo della guida autonoma, una tecnologia che richiede soltanto l’aggiornamento dei codici della strada e delle norme di legge per lanciare definitivamente la guida completamente automatizzata.

L’impatto della tecnologia nel settore delle assicurazioni per l’auto

La tecnologia sta avendo un forte impatto non solo sulle auto e l’esperienza di guida, ma anche su tutti i servizi legati alla mobilità, come per esempio le assicurazioni auto, con la crescente diffusione delle polizze digitali.

Si tratta di prodotti più semplici e comodi da acquistare, grazie alla possibilità di procedere direttamente online, tanto alla richiesta del preventivo quanto alla personalizzazione della polizza e al pagamento del premio assicurativo.

Inoltre, con le polizze auto digitali è possibile gestire dalla propria area personale un ampio numero di operazioni in modo smart, come per esempio il rinnovo dell’assicurazione o il suo trasferimento a un altro veicolo.

Non stupisce, quindi, l’apprezzamento da parte di una percentuale sempre maggiore di utenti per soluzioni assicurative online come la polizza auto di Verti, la compagnia assicurativa digitale del Gruppo MAPFRE vero e proprio sinonimo di innovazione in ambito assicurativo.

L’assicurazione per la macchina di Verti, infatti, è una polizza auto digitale, personalizzabile e semplice da acquistare e da gestire, con numerose garanzie accessorie tra cui scegliere studiate appositamente per soddisfare le esigenze dei guidatori di oggi.

Dall’area personale my Verti, inoltre, è possibile effettuare operazioni online senza stress direttamente dal proprio pc o dal telefono, compresa l’apertura di sinistro online, un'innovazione che ottimizza ulteriormente la gestione della propria polizza assicurativa per l'auto.