Come l’Aumento dei Costi del Carburante Sta Influenzando le Piccole Imprese della Romagna

I titolari di piccole imprese romagnole che gestiscono veicoli aziendali hanno imparato negli ultimi anni a fare i conti con una variabile sempre meno prevedibile: il costo del carburante. Tra oscillazioni dei prezzi internazionali, accise che rimangono tra le più alte d'Europa e un consumo difficile da controllare senza strumenti adeguati, il carburante è diventato una delle voci di spesa più impattanti - e più difficili da pianificare - per le PMI del territorio.

Le conseguenze non si vedono solo nel bilancio. Si vedono nelle decisioni operative: se posso permettermi di mandare il mezzo per un lavoro lontano, o se conviene chiedere un supplemento al cliente, o se il margine su quel contratto regge ancora con i costi attuali.

Quanto Pesa il Carburante per le Imprese Romagnole

Le imprese di servizi, costruzioni, artigianato e consegne della Romagna - da Rimini a Forlì-Cesena, passando per il Ravennate - gestiscono flotte di veicoli su un territorio che alterna aree costiere dense, pianura agricola e primo Appennino. I chilometri percorsi ogni anno per veicolo sono significativi.

Il Gestore dei Servizi Energetici monitora settimanalmente i prezzi dei carburanti in Italia, e le sue rilevazioni confermano che il costo del gasolio in Italia si mantiene strutturalmente tra i più alti dell'Eurozona , con accise che incidono per oltre la metà del prezzo finale. Per un'impresa con cinque furgoni che percorrono 35.000 chilometri l'anno ciascuno, variazioni di dieci centesimi al litro si traducono in centinaia di euro di costo aggiuntivo ogni mese.

Il Problema Non È Solo il Prezzo

Il prezzo del carburante è la parte visibile del problema. Quella meno visibile è la gestione dei rifornimenti. Chi rifornisce, dove, quando, quanto. Senza un sistema di controllo, queste informazioni rimangono frammentate tra scontrini diversi, carte di credito personali dei conducenti, rimborsi a fine mese basati su dichiarazioni non verificabili.

Una piattaforma come Radius abbina alla gestione della flotta strumenti per il controllo dei rifornimenti che permettono di sapere esattamente quanto carburante ha consumato ogni veicolo, dove ha rifornito, e se i consumi sono in linea con i chilometri effettivamente percorsi. Quando un mezzo consuma significativamente più degli altri a parità di percorso, il dato emerge senza bisogno di confrontare scontrini.

I Comportamenti di Guida Come Leva di Risparmio

Una componente del costo del carburante che le imprese tendono a sottovalutare è quella legata ai comportamenti di guida. Frenate brusche, accelerazioni eccessive, lunghi periodi di inattività con motore acceso in estate per il condizionamento: questi comportamenti aumentano i consumi in misura significativa.

Secondo le indicazioni dell'Automobile Club d'Italia, l'adozione di uno stile di guida più efficiente può ridurre i consumi di carburante dal 5 al 15% nel lungo periodo . Per le imprese della Romagna, monitorare accelerazioni, frenate e tempi di sosta con motore acceso può quindi rappresentare un'opportunità concreta di risparmio, anche senza modificare i percorsi o ridurre il servizio offerto ai clienti. Il miglioramento deriva da abitudini di guida più efficienti, che possono essere incoraggiate attraverso il monitoraggio e la formazione dei conducenti.

Pianificare il Budget Carburante

Per le piccole imprese romagnole, la difficoltà di pianificare il budget carburante per l'anno successivo è reale. I prezzi oscillano, i chilometraggi variano con la stagione e il volume di lavoro, e i consumi dipendono da variabili difficili da stimare.

La telematica risolve il problema a valle: non rende il prezzo prevedibile, ma rende i consumi controllabili. Con dati precisi su quanti litri ha consumato ogni veicolo in ogni periodo, l'impresa può costruire previsioni di spesa molto più accurate, identificare i veicoli che consumano più del dovuto, e prendere decisioni di manutenzione o sostituzione basate su evidenze concrete.

Il Passo Pratico

La risposta all'aumento dei costi del carburante non è solo subire le oscillazioni di prezzo. È ridurre il volume di carburante consumato per ogni euro di lavoro prodotto - ottimizzando percorsi, migliorando i comportamenti di guida, eliminando i consumi inutili. Questi miglioramenti non richiedono investimenti in veicoli nuovi o tecnologie costose: richiedono dati. E i dati, oggi, sono accessibili a qualsiasi piccola impresa con un sistema di gestione della flotta.