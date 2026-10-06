Gli aumenti benzina hanno portato a una stangata di 1,8 miliardi nel periodo estivo e gli automobilisti italiani in vacanza ne hanno sentito l’effetto visto il 10,8% in più del prezzo del carburante. A pesare sugli spostamenti sono anche le tariffe autostradali che dal 1° gennaio 2026 hanno fatto aumentare dell’1,5% moltissime tratte. Per poter capire quanto si spende in anticipo, però, si può utilizzare la tecnologia con un sistema di calcolo del pedaggio come quello di Telepass disponibile sul magazine Moveo.

Utilizzarlo? Facilissimo: basta inserire la località di partenza e d’arrivo indicando il tipo di veicolo utilizzato (se moto, auto o camion). Effettuare una previsione è davvero semplice e decisamente preciso; il nuovo calcolatore disponibile su Moveo dà modo di scoprire in anticipo quali sono i costi restituendo una previsione precisa della spesa, della distanza e della durata del tragitto con tanto d possibile dispendio di carburante (questo dato può variare a seconda del proprio stile di guida).

Come viene determinato il pedaggio autostradale?

Per capire come calcolare il pedaggio autostradale in anticipo bisogna comprenderne il meccanismo. Sulla maggior parte della rete italiana viene impiegato un sistema nel quale il costo è collegato alla distanza percorsa.

Il prezzo tiene conto dei chilometri attribuiti al tragitto e a una tariffa chilometrica che cambia in base al tipo di veicolo, alle caratteristiche della tratta e alla concessionaria che gestisce l’infrastruttura. Nel conteggio possono rientrare anche parti della rete collegate al percorso principale: sono un esempio gli svincoli e le bretelle gestiti dalla concessionaria. Moveo propone un totale basato sulla percorrenza chilometrica, sul costo unitario applicato alla tratta e se si viaggia a bordo di una macchina, di un camion o di una moto.

Non è un calcolo automatico perché non tutte le tratte hanno un tariffario standard e uno schema predeterminato; esistono zone in cui viene applicata una tariffa predeterminata indipendentemente dall’esatta distanza coperta tra ingresso e uscita. Proprio per questo il calcolo fai da te utilizzando solo i chilometri indicati dal navigatore offre una stima estremamente imprecisa.

Perché il tipo di veicolo incide sul prezzo

Uno dei fattori che possono influire sul prezzo pagato è la categoria del mezzo; la classificazione autostradale distingue i veicoli a seconda della lunghezza, dell’altezza e il numero complessivo degli assi. Le auto, le moto e i mezzi leggeri entrano nelle prime classi tariffarie mentre camion, veicoli industriali e combinazioni più grandi vengono inseriti in categorie diverse.

Il nuovo calcolatore di pedaggio su Moveo

Per evitare di effettuare manualmente tutti questi passaggi con il rischio di errori suggeriamo di affidarsi a Moveo, il magazine di Telepass, che offre gratuitamente la possibilità di sfruttare un calcolatore dall’interfaccia intuitiva. Dopo aver compilato pochi campi si ottiene il costo del pedaggio, quello del carburante (che però varia a seconda del proprio stile di guida), la lunghezza del tragitto e il tempo stimato per percorrerlo.

Insomma, il tool può diventare uno strumento di pianificazione economica del viaggio prima della partenza e può offrire un’idea non solo della spesa al casello ma anche di tutti i costi relativi al viaggio.