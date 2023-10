Come arredare un bagno in stile moderno? Suggerimenti e consigli

Lo stile moderno è di certo uno dei più amati e utilizzati per l’arredamento del bagno. Elegante, sofisticato e fine, è allo stesso tempo funzionale e pratico: insomma, ha tutte le caratteristiche che servono per adattarsi alle esigenze di chi ha una vita frenetica, ma che comunque non vuole rinunciare alla ricercatezza.

Anche tu sogni di arredare un bagno in stile moderno ma non sai proprio da dove partire? Ecco alcuni suggerimenti e consigli che potrebbero tornarti utili per fare scelte consapevoli e creare la stanza da bagno che hai sempre sognato.

La scelta dei mobili e dei sanitari

Gli elementi che compongono il bagno non sono molti, e alcuni di questi devono esserci per forza: stiamo parlando dei sanitari. Parti da lì, quindi, per comporre il tuo bagno: opta per il bianco come colore, in modo da poter giocare con le sfumature nel resto dell’arredamento.

Per una nota più moderna, puoi scegliere i sanitari sospesi, che sanno conferire all’ambiente tutto un altro aspetto. A questi poi si può abbinare anche il mobile con lavabo anch'essi sospesi. Nell'arredamento moderno degli ultimi tempi questa soluzione è molto in voga (guarda per esempio la selezione di mobili bagno moderni su Deghi un e-commerce specializzato nel settore) perché riesce a conferire alla stanza da bagno un aspetto elegante e raffinato. In questo modo poi recuperi spazio e dai un senso di ampiezza a tutta la stanza, lasciando libero il pavimento.

Sempre per quanto riguarda i sanitari, c’è una grande decisione da prendere: per lo stile moderno si addice molto di più il box doccia, rispetto alla vasca, perciò se hai quest’ultima potresti prendere in considerazione l’idea di sostituirla.



Non sempre è necessario (o possibile), però: in tal caso, cerca di adattare tutto il resto del bagno alla vasca, facendola diventare a sua volta un elemento moderno e persino di design. Soprattutto se posta al centro della stanza, la vasca non solo può essere un elemento moderno adatto perfettamente al tuo bagno, ma può anche diventarne la vera protagonista!

Molte persone infatti scelgono proprio di aggiungerla per arredare il bagno in stile moderno, scegliendone una dalle linee semplici e di tipo freestanding, ovvero non ancorata al pavimento: è un vero tocco di stile.

I colori di un bagno moderno

Anche i colori sono importanti per arredare un bagno in stile moderno. Qui la parola d’ordine è neutro: ogni tinta, sfumatura o nota neutra esistente può essere la benvenuta nel tuo bagno.

Uno degli abbinamenti più classici è infatti il bianco e nero, che però andava maggiormente durante il periodo dell’art decò.

Oggi, invece, se si parla di bagno moderno si pensa subito ai toni del grigio, che può essere scelto e utilizzato in ogni sua sfumatura, dal fumo al tortora.

Questo colore, infatti, è in grado di conferire la giusta eleganza al tuo bagno, senza però farti rinunciare ad un’atmosfera calda e accogliente, confortevole come quella del bagno dovrebbe essere.

In alternativa, oggi vanno sempre più di moda anche i bagni moderni sui toni del crema e del beige, magari abbinati con elementi color caffè o comunque di marroni freddi molto scuri, che sappiano fare il giusto contrasto.

L’effetto ottenuto, in questo ultimo caso, è più morbido e confortevole di quelli visti prima, ma al tempo stesso in grado di rimanere elegante, ricercato e moderno proprio come lo desideri.

Rubinetteria e specchi, gli elementi che fanno la differenza

In un bagno moderno arredato con cura, poi, sono i dettagli più piccoli a fare la vera differenza.

La rubinetteria, in primis, dovrebbe essere scelta con grande attenzione, in abbinamento ai sanitari e al lavabo in particolar modo. Ottone e ferro non sono le scelte più azzeccate per questo stile, mentre invece sarebbe perfetta la rubinetteria nera o, in alternativa (dipende dagli altri colori), bianca in acciaio, sia lucida che opaca in base al resto.

Allo stesso modo, un dettaglio come lo specchio può rivoluzionare l’aspetto dell’intera stanza da bagno. Questo può essere tondo, quadrato oppure rettangolare, ma l’importante è che sia di una dimensione abbastanza grande in modo da risaltare bene sul resto.



Per un tocco di design moderno, opta per lo specchio con la retroilluminazione: saprà davvero fare la differenza e conferire al tuo bagno un aspetto unico e indimenticabile per tutti i tuoi ospiti.