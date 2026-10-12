Come aprire file DWG anche senza i programmi giusti in pochi semplici passi

Nel mondo della progettazione tecnica, architettonica e ingegneristica, il formato DWG è uno dei più utilizzati. Questo perché consente di creare disegni in 2D e 3D e di realizzare progetti di complessità variabile.

Non tutti, però, hanno i programmi giusti per aprire file di questo tipo. Ciò significa che quando vengono condivisi progetti in formato DWG, tanti non riusciranno ad aprirli senza un lettore DWG gratis o senza una conversione in un formato più comune come il PDF.

In questo articolo, scopriremo che cos’è un file DWG e come convertire da DWG a PDF in modo semplice e veloce.

Che cos’è un file DWG?

Il formato DWG, abbreviazione di Drawing (“disegno”), è uno dei principali formati utilizzati nei software CAD, tra cui AutoCAD di Autodesk. Può contenere dati di disegno vettoriale sia bidimensionali sia tridimensionali ed è comunemente usato per progetti tecnici, architettonici e ingegneristici.

Aprendo un file DWG con AutoCAD o con un software compatibile è possibile visualizzare elementi come linee, curve, forme, quote, annotazioni e testi. Il progetto può inoltre essere organizzato in più layer, utili per separare gruppi di elementi e modificarli in modo indipendente, ad esempio intervenendo su una parte del disegno senza alterare le altre.

Perché convertire DWG in PDF?

La conversione può risultare vantaggiosa per diversi motivi:

● Il PDF è un formato ampiamente supportato e può essere visualizzato su quasi tutti i dispositivi. Il DWG, invece, richiede programmi specifici per essere aperto, visualizzato e modificato correttamente.

● Il PDF consente di visualizzare, condividere e, se necessario, stampare il file in modo semplice. Le stesse operazioni possono risultare complicate quando si maneggia un file DWG.

● La conversione risulta particolarmente indicata quando si deve condividere un progetto. Così, potrà essere aperto dal ricevente con assoluta semplicità, senza perdere le qualità e le caratteristiche principali del file.

Di seguito spiegheremo come aprire file DWG senza che sia necessario utilizzare un visualizzatore DWG online, utilizzando invece strumenti online dedicati.

Utilizzare un convertitore in PDF online

Il modo più semplice per convertire da DWG a PDF è affidarsi a uno strumento online. La conversione online è facile e veloce e funziona su tutti i dispositivi, senza che sia necessaria l’installazione di alcuna app o software aggiuntivo sul nostro device.

Esistono diversi strumenti che permettono di compiere questa operazione, disponibili a chiunque possieda una connessione a internet e un browser di qualsiasi tipo.

Come convertire DWG in PDF utilizzando un tool online

La procedura per la conversione DWG in PDF è molto semplice; vediamo come funziona su PDFFly, uno dei tool gratuiti più affidabili per compiere questa operazione:

1. Apri il sito di PDFFly e clicca in alto a sinistra su “Tutti gli strumenti”.

2. Clicca su “DWG in PDF” nella colonna “Converti in PDF”.

3. Carica il tuo file DWG (dimensioni massime: 100 MB).

4. Aspetta che lo strumento completi la conversione.

5. Scarica sul dispositivo il PDF ottenuto.

A quel punto, potrai condividere il PDF con chiunque e, se necessario, convertirlo in altri formati o comprimerlo utilizzando altre funzioni dello stesso strumento.

Quali accorgimenti adottare per una conversione perfetta

Ci sono alcuni accorgimenti da adottare prima e dopo la conversione, in modo che i nostri documenti mantengano la loro qualità:

● Layer del DWG. Prima dell’esportazione, controlliamo quali layer del nostro file DWG devono comparire all’interno del PDF, in modo che il file finale contenga tutti gli elementi desiderati.

● Controllare il PDF finale. È bene effettuare sempre un controllo dopo che il file viene convertito da DWG a PDF, in modo da assicurarci che tutti gli elementi importanti (scala, orientamento, spessore delle linee, retini, ecc.) siano stati esportati nel modo desiderato.

● Scala al momento della stampa. Assicuriamoci, al momento della stampa, di non selezionare l’opzione “Adatta al foglio”, se il PDF deve essere stampato in scala.

● Gestione dei colori. Se il disegno deve essere in bianco e nero, assicuriamoci che lo stile di stampa sia configurato correttamente. Altrimenti si potrebbe ottenere un PDF a colori o, al contrario, perdere informazioni cromatiche importanti.

Conclusione

Lavorare con file DWG e riceverli da colleghi o clienti è comune per chi opera nella progettazione e nell'urbanistica. Se mancano i programmi specifici per aprirli, convertire da DWG a PDF è spesso la soluzione migliore, adatta a tutte le utenze e a qualsiasi dispositivo. Scegliere un convertitore PDF gratuito e facile da usare consente di risparmiare tempo e fatica ogni volta che è necessario condividere un progetto, senza che la qualità dei nostri file ne risenta.