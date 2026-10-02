Come affrontare l’autunno con un neonato, consigli per organizzarsi tra igiene e quotidianità

L’arrivo di un neonato stravolge la vita, per quanto sia desiderato bisogna mettere in gioco i ritmi della casa inserendo nuove abitudini... soprattutto nei primi mesi. E se questo periodo coincide con l’autunno le normali attenzioni quotidiane si aggiungono a quelle legate al progressivo abbassamento delle temperature, agli sbalzi termici e al bisogno di rendere gli ambienti domestici ancora più accoglienti e organizzati.
Quante cose servono? Non bisogna farsi prendere dalla smania di fare shopping in modo eccessivo, alla fine non sono necessari tantissimi accessori e prodotti. Bisogna invece puntare su quelli essenziali che rispondono alle esigenze quotidiane del bambino legate soprattutto al cambio degli indumenti e dei pannolini, al momento del bagnetto e alla cura della pelle.