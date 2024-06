Cocktail Jam Session: la Compagnia dei Friends il 24 giugno al bagno 100 di Riccione

Dopo l’entusiasmo e la magia dell’ultima Reunion, la Compagnia dei Friends torna a far vibrare le spiagge di Riccione con un evento imperdibile! Preparati per una serata indimenticabile, all’insegna di creatività e raffinatezza, con la tanto attesa Cocktail Jam Session dei Super Bartenders.

Questo esclusivo evento vedrà la partecipazione di alcuni tra i più rinomati esperti del mondo dei cocktail, pronti a stupirti con le loro abilità uniche e la loro passione per l’arte della mixology. Scopriamo insieme chi saranno i protagonisti di questa straordinaria serata:

• Luca Azzolina - Field Specialist Manager per Diageo

• Andrea Balleri - Brand Ambassador per Contini 1898

• Ezio Falconi - Proprietario dell’Arimo American Champagne Bar di Treviglio

• Charles Flamminio - Brand Ambassador di NATY’S e Bar Manager presso Bagni 100 a Riccione

• Walter Murcielago Gosso - Trade Advocacy Manager & Ambassador per Mercanti Di Spirits

Special Guest:

• Lady Cocktail Nicole Cavazzuti - Spirits Specialist per ApeTime

• Danilo Bellucci - Patron di Lady Drink Italy

Non perdere l’appuntamento con questa eccezionale celebrazione del gusto e della convivialità. Segnati la data sul calendario: il 24 giugno 2024.

La location? Il Bagno 100 sulla splendida spiaggia di Riccione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattaci ai seguenti numeri:

+39 320 464 7503

+39 347 850 2895