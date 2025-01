Chiaroscuro celebra 23 anni di eccellenza italiana nella pelletteria artigianale online

Nel suggestivo scenario del centro storico di San Marino, in Contrada dei Magazzeni 33, si trova una piccola gemma dell'artigianato italiano che ha saputo anticipare i tempi, coniugando magistralmente tradizione artigianale e innovazione digitale. La storia di Chiaroscuro inizia nei primi anni '90, quando Riccardo e Lisa, con spirito pionieristico, decidono non solo di aprire una boutique fisica, ma di essere tra i primi commercianti sammarinesi a scommettere sul potenziale rivoluzionario del web, in un'epoca in cui Internet era ancora agli albori.

Quella che inizialmente era una raffinata vetrina digitale dedicata ai preziosi vetri di Murano si è trasformata, in uno dei primi e-commerce del settore. La vera svolta arriva nel 2003, quando la passione per la pelletteria artigianale italiana prende il sopravvento, portando alla nascita di quello che oggi conosciamo come il portale della pelletteria artigianale italiana Emporium-Italy.com , un punto di riferimento per gli amanti della vera pelle Made in Italy in tutto il mondo.

Una storia di passione e innovazione digitale che parte da lontano

“Completato gli studi in elettronica, ho iniziato a lavorare in negozio e, appena ho capito la potenzialità del commercio online, ho registrato il dominio ed abbiamo costruito il primo sito: tutto in html 1!” racconta Riccardo con l’entusiasmo di chi ha vissuto in prima persona l’evoluzione del commercio digitale. Un percorso fatto di intuizioni e scelte coraggiose, come quella di specializzarsi esclusivamente nella pelletteria artigianale e l’adozione della piattaforma Magento, che hanno segnato le tappe fondamentali di una crescita costante e sostenibile.

L'evoluzione di Emporium-Italy rappresenta un caso di studio esemplare di come tradizione artigianale e innovazione tecnologica possano coesistere e potenziarsi a vicenda. Dal primo rudimentale sito HTML alla sofisticata piattaforma e-commerce di oggi, ogni passo è stato guidato dalla volontà di rendere l'esperienza d'acquisto online sempre più simile a quella in negozio.

L'eccellenza riconosciuta a livello internazionale

Il successo dell'e-commerce ha rapidamente varcato i confini nazionali, portando alla naturale espansione multilingue del portale, oggi disponibile in italiano, inglese e russo, con ulteriori traduzioni in programma per soddisfare una clientela sempre più internazionale. “Non per vantarsi,“ confida Riccardo con un sorriso, “ma le borse in pelle di Emporium-Italy.com sono state spedite un po’ in tutto il mondo: dall’America al Giappone!”

Ma sono i numeri e le testimonianze dei clienti a raccontare la vera storia di questo successo: oltre 1800 recensioni positive con una media straordinaria di 4.9 su 5 testimoniano un livello di eccellenza nel settore. Come sottolinea una recensione particolarmente significativa su Trustpilot: “Ho acquistato da Riccardo restando comodamente seduto a casa ma è stato come essere in negozio con lui”, parole che racchiudono l’essenza stessa della filosofia aziendale.

La tradizione artigianale come punto di forza

Ciò che rende davvero unico il catalogo di Emporium-Italy è la specializzazione nella pelle colorata con concia al vegetale, una vera rarità nel panorama dell’e-commerce internazionale. “Vieni a conoscere il profumo della vera pelle!” è il mantra che Riccardo ripete con passione, riflettendo una filosofia aziendale basata sulla ricerca dell'eccellenza artigianale e della qualità senza compromessi.

“I processi di creazione dei nostri modelli in pelle sono quelli di una volta,“ spiega Riccardo, “così i nostri clienti possono toccare con mano la vera pelle, lavorata con maestria artigianale italiana.” Un approccio che privilegia la qualità sulla quantità, dove ogni pezzo racconta una storia di tradizione e competenza artigianale.

Guardando al futuro con radici solide nel passato

Mentre l’azienda si prepara a festeggiare questo importante traguardo dei 23 anni online, nuovi ed entusiasmanti progetti si profilano all’orizzonte. “Abbiamo in serbo una sorpresa per i nostri affezionati clienti,“ anticipa Riccardo con un sorriso misterioso, “ma la sveleremo al momento giusto... Non è ancora tempo!”

L'impegno verso l'eccellenza rimane immutato, così come la dedizione nel fornire un servizio personalizzato che va oltre la semplice vendita online. Come ama ripetere Riccardo durante le sue consulenze telefoniche: “La aspetto in negozio, così potrà sentire il profumo della vera pelle!”, un invito che racchiude l’essenza di un’attività che ha saputo mantenere il calore e l'autenticità del rapporto umano anche nell'era digitale.