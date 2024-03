Che cosa serve per un ufficio ben organizzato

Quando ci si trova nella situazione di dover allestire uno spazio di lavoro, è bene sapere quali sono le dotazioni principali per iniziare con il piede giusto.

Le risme di carta

Tanto per iniziare, tra i prodotti di vario genere per l’ufficio devono per forza esserci le risme di carta a iosa; indispensabili per stampare ogni genere di documento, i fogli tornano utili anche per scrivere e progettare. Il formato standard che non può mancare si chiama A4 con misure 12 x 29,7 cm. Di solito, i fogli di carta 80 g sono un ottimo compromesso poiché resistenti ma non troppo spessi da incepparsi nella stampante.

Naturalmente, oltre al classico formato A4, è possibile che in ufficio servano anche fogli di altre dimensioni come i più grandi A3 perfetti per progetti, piante, disegni. Tutto dipende dalle necessità e dal tipo di lavoro che si svolge.

Le penne e altri utili strumenti di scrittura

Sulla scrivania in un ufficio non possono mai mancare gli strumenti necessari per la scrittura. Occorre quindi una buona quantità di penne di ogni colore per scrivere e compilare i documenti aziendali. Esistono diverse tipologie di penne ma, in linea di massima, quelle a sfera sono un must. Invece, le stilografiche sono più indicate per gli uffici dirigenziali. A completare la dotazione di cancelleria per l'ufficio non potevano mancare matite, pennarelli ed evidenziatori ma anche gomme e cancellini per le correzioni.

La stampante e il suo toner

Tornando per un attimo a parlare di documenti da stampare, impossibile farlo senza una stampante che rappresenta probabilmente uno degli strumenti più utilizzati in un ufficio. Negli ultimi tempi, si preferiscono macchine con più funzioni che permettano anche di fotocopiare e scannerizzare i documenti più importanti.

Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di ritrovarsi con il toner esaurito proprio sul più bello quando bisogna stampare una grande quantità di documenti. Se in un ufficio ben organizzato dovrebbe sempre esserci una scorta di toner e inchiostro per la stampante, onde evitare di rimanere senza nel momento di maggiore bisogno.

Delle sedie operative

Oltre alle sedie o poltrone per l'ufficio direzionale e quelle per la sala d'attesa, in uno spazio lavorativo è evidente che non possano mancare le sedie cosiddette operative. Si tratta di quelle sedute pensate per tutte quelle persone che trascorrono la maggior parte della giornata lavorativa sedute alla scrivania. Spesso hanno dei supporti per aumentare la comodità e sono dotate di pratiche rotelle per spostarsi facilmente.

Altri supporti indispensabili per lavorare

Oltre alle sedie, una scrivania in ufficio perché possa dirsi completa, deve avere una serie di supporti utili. Ad esempio, non può mancare un supporto per pc che permette di alzarlo evitando di stare con la schiena e il capo incurvato in avanti. Lo stesso vale per i supporti per tablet che stanno velocemente diventando degli strumenti di lavoro indispensabili e imprescindibili in tanti uffici moderni. I tappetini per il mouse sono un must per organizzare il lavoro al pc in ufficio tanto quanto i sistemi passacavo.