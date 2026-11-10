Ceramiche Refin: il design italiano che dà carattere agli spazi

Il pavimento che unisce gli ambienti, il rivestimento che definisce un bagno, le texture che caratterizzano un luogo di lavoro: le superfici raccontano molto dell’identità di uno spazio. Ceramiche Refin parte da questa consapevolezza per proporre un grès porcellanato capace di coniugare impatto estetico, affidabilità e libertà progettuale. Una visione che si rivolge tanto a chi arreda casa quanto ai professionisti dell’architettura e dell’interior design.

Fondata nel 1962 nel distretto ceramico emiliano, l’azienda è parte del Gruppo Concorde. La sua storia attraversa oltre sessant’anni di industria italiana, durante i quali esperienza manifatturiera e ricerca stilistica hanno contribuito a definire un’identità riconoscibile. La presenza sui mercati internazionali testimonia un percorso di crescita che mantiene saldo il legame con il Made in Italy e con le esigenze di progettisti e designer.

Superfici per abitare, lavorare, progettare

Il catalogo esplora molte espressioni della ceramica: dal gres porcellanato effetto pietra alle interpretazioni del marmo, fino alle texture materiche, ai segni grafici e alle lavorazioni tridimensionali. Pavimenti e rivestimenti trovano impiego in abitazioni, spazi commerciali e contesti professionali, con soluzioni dedicate anche agli esterni. Formati, colori e finiture differenti permettono di comporre ambienti coordinati oppure introdurre contrasti calibrati, secondo il carattere del singolo progetto.

Le collezioni tra materia, creatività e design

La ricerca estetica di Ceramiche Refin si traduce in collezioni dall’identità ben definita, ciascuna capace di interpretare la ceramica attraverso suggestioni e linguaggi differenti.

Il progetto RELIEFS, ad esempio, valorizza le potenzialità espressive della parete. Incisioni, rigature e geometrie in rilievo creano un disegno che cambia con l’illuminazione: ombre e profondità si alternano durante la giornata, dando movimento alla superficie. La collezione si rivolge a chi desidera affidare al rivestimento un ruolo architettonico evidente, trasformando la tridimensionalità in una risorsa per definire la percezione degli interni.

ERAS guarda alle trasformazioni lente della pietra naturale, prendendo spunto dalle tracce lasciate dall’acqua, dal vento e dai movimenti geologici. La grafica, attraversata da sfumature e segni fluidi, restituisce il senso di una materia che cambia nel tempo e introduce una profondità visiva discreta negli ambienti. Sei varianti cromatiche, accompagnate da mosaici e lavorazioni tridimensionali come Tweed e Ribbed, ampliano ulteriormente le possibilità compositive.

OSMOS concentra la ricerca sulle variazioni della materia. Sfumature leggere, irregolarità controllate e riferimenti alle texture naturali definiscono un’estetica misurata ma ricca di dettagli. La collezione si presta a progetti che privilegiano atmosfere armoniche e continuità visiva, anche tra interno ed esterno. Un carattere discreto, capace di valorizzare gli ambienti senza sovrastare gli altri elementi del progetto.

EIDOS, nuova collezione presentata al Cersaie 2026, nasce da un lavoro di reinterpretazione della pietra calcarea, di cui conserva il carattere naturale. Piccoli fossili filiformi, appena percepibili e tono su tono, interrompono con delicatezza l’uniformità delle superfici, creando una trama equilibrata che si lascia scoprire nei dettagli. La palette comprende cinque tonalità, completate da un assortimento di formati, finiture e decori che favoriscono abbinamenti coordinati e continuità visiva tra gli spazi interni ed esterni.

La qualità nasce anche da ciò che non si vede

La varietà dell’offerta poggia su un’organizzazione che segue internamente ideazione, sviluppo tecnico e controlli qualitativi. Questa gestione consente di mantenere massima coerenza tra progetto e risultato finale, mettendo al centro l’attenzione su affidabilità e durata.

Anche la responsabilità ambientale orienta i processi aziendali. Recupero degli scarti, impiego più efficiente delle risorse, tecnologie a minore impatto e contenimento delle emissioni sono tra le azioni che definiscono il brand. L’innovazione riguarda quindi non soltanto l’aspetto delle collezioni, ma anche il modo in cui vengono realizzate.

Il confronto con architetti, interior designer e operatori del settore alimenta infine lo sviluppo delle nuove proposte. Attraverso una presenza internazionale e una cultura produttiva radicata in Italia, Ceramiche Refin prosegue un percorso che mette al servizio degli spazi contemporanei ricerca, personalità estetica e solidità industriale