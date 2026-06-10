Ceramiche Keope: tradizione manifatturiera e innovazione al servizio dell’architettura contemporanea

In un mercato sempre più orientato verso materiali capaci di coniugare qualità estetica, prestazioni tecniche e sostenibilità, Ceramiche Keope rappresenta una delle realtà più solide del panorama ceramico italiano. L’azienda, specializzata nella produzione di superfici in gres porcellanato, ha costruito un percorso di crescita fondato su ricerca, innovazione e attenzione costante alle esigenze del mondo della progettazione.

Fondata nel 1995 nel distretto ceramico emiliano e oggi parte del Gruppo Concorde, Ceramiche Keope ha sviluppato una presenza internazionale che raggiunge oltre 80 Paesi. Una capacità produttiva superiore ai 6 milioni di metri quadrati annui testimonia la solidità di una realtà che continua a valorizzare il patrimonio manifatturiero italiano attraverso un modello industriale orientato all’eccellenza e al miglioramento.

L’identità del brand si sviluppa attorno a una visione precisa del gres porcellanato, inteso non soltanto come materiale da rivestimento, ma come elemento capace di contribuire alla qualità complessiva degli spazi.

Le superfici assumono infatti un ruolo sempre più importante nella definizione dell’esperienza architettonica, influenzando percezione visiva, comfort e funzionalità degli ambienti. Per questa ragione, Ceramiche Keope investe costantemente nello sviluppo di soluzioni che sappiano rispondere alle esigenze di contesti residenziali, commerciali, hospitality e contract.

Uno degli aspetti più distintivi della proposta riguarda il rapporto con la materia. Le collezioni nascono da un’attenta attività di ricerca che trae ispirazione da materiali naturali e linguaggi architettonici. Pietra, marmo, legno, cemento e resina vengono reinterpretati attraverso superfici che mantengono il fascino delle fonti originarie, arricchendolo con le prestazioni tipiche del gres porcellanato.

Tra le numerose interpretazioni sviluppate, il gres effetto cotto occupa un posto di rilievo grazie alla capacità di rileggere in chiave contemporanea il patrimonio estetico legato alla tradizione della terracotta italiana. Cromie avvolgenti, sfumature naturali e suggestioni provenienti da differenti culture regionali vengono rielaborate per dare vita a superfici dal forte impatto materico, pensate per inserirsi sia negli ambienti più classici sia in quelli dal linguaggio attuale.

La varietà dell’offerta consente inoltre di affrontare progetti molto differenti. L’ampia disponibilità di formati, finiture e spessori permette di sviluppare soluzioni coordinate per ambienti interni ed esterni, favorendo la continuità progettuale – prerogativa sempre più ricercata nell’architettura contemporanea. Zone living, cucine, spazi wellness, terrazze e aree outdoor possono così dialogare attraverso superfici coerenti dal punto di vista estetico e funzionale.

A supportare questa evoluzione interviene un costante investimento nell’innovazione tecnologica. L’attività di ricerca e sviluppo svolge infatti un ruolo centrale nel perfezionamento dei processi produttivi e nel miglioramento delle collezioni. Resistenza all’usura, affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione rappresentano qualità fondamentali di superfici progettate per mantenere nel tempo elevati standard prestazionali.

Accanto alla dimensione tecnologica, Ceramiche Keope porta avanti un impegno concreto sul fronte della sostenibilità ambientale. Il modello produttivo adottato dall’azienda integra pratiche orientate all’economia circolare, tra cui il recupero delle acque di lavorazione, il riutilizzo degli scarti produttivi e l’ottimizzazione delle risorse impiegate nei processi industriali. L’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili certificate contribuisce inoltre a ridurre l’impatto delle attività produttive.

La qualità del percorso intrapreso trova conferma nelle certificazioni ottenute a livello internazionale. Standard come ISO 17889, WELL Building Standard V2 e Declare attestano l’attenzione verso sostenibilità, trasparenza e qualità ambientale, mentre la conformità ai protocolli LEED rappresenta un ulteriore elemento di interesse per il mondo della progettazione orientata all’efficienza e al benessere degli spazi.

Attraverso la combinazione di competenze industriali, ricerca materica e attenzione alle trasformazioni dell’architettura contemporanea, Ceramiche Keope continua a sviluppare superfici che interpretano in modo attuale il valore del Made in Italy. Un approccio che consente all’azienda di dialogare con professionisti e progettisti di tutto il mondo, contribuendo all’evoluzione di un settore in cui innovazione e cultura manifatturiera procedono sempre più nella stessa direzione.