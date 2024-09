Casetta in legno da giardino: come trovare e scegliere la più bella

Le casette da giardino in legno stanno diventando sempre più popolari perciò vale la pena analizzarle attentamente dando delle indicazioni soprattutto in merito ai parametri da considerare durante la scelta.

Casette da giardino: che cosa sono

Le casette da esterno sono delle strutture di varie misure da sistemare negli spazi esterni del giardino che possono assolvere più compiti. Trovano spazio anche in cortili, terrazzi, vialetti in base alle preferenze e alla disponibilità di spazio. Sono costruite con il più nobile dei materiali cioè il legno che, da un lato, conferisce resistenza, mentre dell’altro garantisce un ottimo impatto estetico. Per quanto riguarda invece il loro uso, le casette in legno da giardino comode e resistenti sono molto versatili; fungono da capanno degli attrezzi, legnaia, chiosco, magazzino, laboratorio per il fai da te, rimessa, box auto.

I vari modelli disponibili sono da montare ma l'operazione è semplicissima grazie ai sistemi a incastro. Altre soluzioni, invece, sono prefabbricate. Che siano da montare o no, tutte le strutture in legno per l’outdoor si personalizzano come meglio si crede in base al gusto personale.

Casette per l’outdoor: come sono fatte

Prima di passare agli aspetti da prendere in considerazione per scegliere il migliore prefabbricato per il giardino, occorre spendere due parole in più in merito a come sono fatti. Sono realizzati in legno che conferisce un aspetto curato e rustico allo stesso tempo. Di solito, si utilizza pino o abete proveniente da foreste controllate cioè gestite responsabilmente per evitare lo sfruttamento e l’impoverimento delle risorse naturali.

Casette in legno da giardino: come si scelgono

Quando arriva però il decisivo momento della scelta, vanno presi in esame più parametri. Chi non pone la giusta attenzione a ogni particolare, rischia di ritrovarsi poi con una struttura che non soddisfa le sue aspettative e che si rovina dopo poco tempo. Il primo parametro più importante da considerare riguarda la grandezza poiché una costruzione per l'esterno va scelta soprattutto in base allo spazio a disposizione da verificare metro alla mano.

Tenendo sempre conto di qual è l'uso che si fa della casetta in legno, esistono altre considerazioni importanti da fare, a partire dal rivestimento del tetto. La scelta di aggiungere le tegole dipende soprattutto da un fattore estetico. Tuttavia, il tipo di tetto influenza l'impermeabilizzazione e l'isolamento termico.

Infine, durante le valutazioni si può notare che diversi modelli sono dotati di graziose finestrelle. Nel momento in cui l'edificio in legno serve solo come legnaia, magazzino o deposito, le finestre sono del tutto superflue e aggiungerebbero unicamente un elemento che fa aumentare il costo finale. A proposito di costo, il budget disponibile è un elemento importante ma non è l'unico poiché ricercare morbosamente il risparmio potrebbe avere ripercussioni negative sul livello qualitativo della struttura.

Invece, se l'intenzione è quella di trascorrere del tempo nella casetta per il giardino, magari per lavorare o semplicemente rilassarsi, le finestre ci vogliono perché consentono il ricambio d’aria.