Capodanno a Bologna 2025: scopriamo gli eventi più interessanti

Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro è il momento perfetto per pianificare un’esperienza memorabile, prenotando l’evento desiderato con il giusto anticipo prima che sia troppo tardi. In questo caso chi passerà il Capodanno 2025 a Bologna può ritenersi fortunato, infatti può scegliere tra numerosi eventi, con soluzioni adatte ad ogni esigenza e una ricca offerta dedicata ai giovani under 35 che vogliono divertirsi con spensieratezza. D’altra parte, il Capodanno di Bologna è sempre uno dei più apprezzati d’Italia, con questa città giovane e dinamica che assicura una location d’eccezione per chi vuole festeggiare il 31 dicembre in modo indimenticabile. Ecco quali sono gli eventi da non perdere, con le migliori proposte per chi desidera vivere un’esperienza unica e salutare l’anno nuovo in modo speciale nel capoluogo emiliano.

Capodanno presso il The Sydney Hotel di Bologna

Per il Capodanno 2025 a Bologna una proposta molto interessante è l’evento di Capodanno presso il The Sydney Hotel di Bologna, un rinomato 4 stelle situato a pochi passi dal centro città dove trovare un ristorante interno, una piscina e ampi saloni. L’offerta prevede una festa nella hall dell’hotel localizzato in Via Michelino 73 che inizierà con il Gran Cenone Show con vini illimitati DOC alle 21.00, con la possibilità di assaporare una serie di prelibatezze accompagnate dall’immancabile musica per un’atmosfera conviviale e di festa. Dopo lo show di Fuochi d’Artificio alla mezzanotte sarà possibile scatenarsi fino a tarda notte, divertendosi senza pensieri al ritmo della musica house, commerciale e reggaeton, con consumazioni illimitate in un vero open bar per il Party di Capodanno organizzato presso l’Open Space Disco della struttura ricettiva. Al termine dei festeggiamenti, che andranno avanti tutta la notte, sarà possibile pernottare in hotel con la colazione inclusa, basta prenotare una camera che rimarrà a disposizione di ogni ospite dalle 14.00 del 31 dicembre 2024 alle 18.00 del 1° gennaio 2025. Info e Prenotazioni: Per saperne di più: www.extranight.it/capodanno-hotel-sydney/ . Prenotazioni su WhatsApp: 3458419984.

La festa di Capodanno 2025 presso UNAHOTELS Bologna San Lazzaro