Capodanno 2026 a Bologna: quattro proposte per l’anno nuovo

Società
Capodanno 2026 a Bologna: quattro proposte per l’anno nuovo

Bologna si prepara a vestire i panni di capitale del divertimento per la notte di San Silvestro. Il capoluogo emiliano, da sempre crocevia di cultura, gastronomia e vita notturna, offre un ventaglio di opportunità per chi desidera accogliere il 2026 in grande stile. Sotto i celebri portici patrimonio UNESCO, tra le vie del centro storico illuminate a festa e l’energia contagiosa che solo la “Dotta, la Grassa e la Rossa” sa regalare, ogni tipo di viaggiatore può trovare la formula perfetta per la propria serata.

Piazza Maggiore rappresenta il cuore pulsante dei festeggiamenti, sede del tradizionale Rogo del Vecchione, un'usanza popolare che affonda le radici nel XIX secolo. Ma per chi cerca qualcosa di diverso dal classico brindisi all'aperto, la città propone alternative raffinate che combinano cena gourmet, intrattenimento di alto livello e la comodità di un pernottamento senza pensieri.

Gran Cenone Show al The Sydney Hotel: l'evento firmato ExtraNight

#getAltImage_v1($tempImage)

Tra le proposte più attese per il Capodanno bolognese spicca l'evento organizzato presso il The Sydney Hotel da ExtraNight, organizzazione leader nel settore con oltre vent'anni di esperienza nella realizzazione di veglioni esclusivi. La serata prende il via alle ore 21:00 con il Gran Cenone Show di Capodanno, accompagnato da vini DOC illimitati e allietato da musica e intrattenimento dal vivo.

Il menu studiato dalla ristorazione interna prevede un percorso gastronomico che spazia dalle code di gamberi al vapore in salsa cocktail al risottino ai tre pomodori con crema di robiola, fino al guancialetto di vitello al Barbera cotto a bassa temperatura. I tavoli, disposti in configurazione conviviale, favoriscono la socializzazione tra gli ospiti, creando fin da subito l'atmosfera di festa.

Dopo il brindisi di mezzanotte, negli spaziosi saloni open space prende forma il veglione vero e proprio: in consolle i migliori DJ, accompagnati da spettacoli esclusivi tra cui il Gayser Show e il violino elettrico. Le consumazioni rimangono illimitate fino a tarda notte, garantendo ai partecipanti una festa senza interruzioni. Per chi desidera concludere la serata in totale relax, è disponibile l'opzione pernottamento con check-in anticipato dalle 14:00 del 31 dicembre e check-out posticipato fino alle 15:00 del primo gennaio, colazione inclusa.

L'evento si rivolge a un target giovane tra i 20 e i 35 anni ed è accessibile esclusivamente su prenotazione, a garanzia del numero corretto di partecipanti e della qualità del servizio.

Maggiori informazioni qui: https://www.extranight.it/capodanno-hotel-sydney/

Hotel Living Place: la nuova location per un Capodanno all'insegna del comfort

#getAltImage_v1($tempImage)

Per il primo anno in questa nuova location, ExtraNight porta il suo format collaudato anche all'Hotel Living Place di Bologna. A pochi minuti dal cuore della città, questa struttura rappresenta la scelta ideale per chi vuole vivere un Capodanno tra comfort e divertimento, con spazi moderni che la rendono il luogo perfetto per un'esperienza completa.

La formula ricalca quella del Sydney Hotel: si inizia alle 21:00 con il Gran Cenone Show servito ai tavoli, accompagnato da vini DOC illimitati. Dal primo all'ultimo piatto, ogni portata viene servita dalla ristorazione interna mentre musica e animazione intrattengono gli ospiti. Il brindisi di mezzanotte è seguito da uno spettacolo pirotecnico dedicato, preludio al party che si protrae fino alle prime ore del mattino.

L'hotel quattro stelle dispone di ampi saloni, piscina e ristorante interno, offrendo la soluzione ideale per chi desidera godersi la festa con la comodità di avere la propria camera a pochi passi. Anche in questo caso, il pernottamento prevede check-in dalle 15:00 del 31 dicembre e check-out alle 17:00 del primo gennaio, con colazione inclusa.

La politica di rimborso totale per disdette comunicate entro il 23 dicembre rappresenta un ulteriore elemento di tranquillità per chi prenota con anticipo.

Maggiori informazioni qui: https://www.extranight.it/hotel-living-place/

Il Rogo del Vecchione in Piazza Maggiore: tradizione e musica a cielo aperto

Per chi preferisce il fascino della festa popolare, Piazza Maggiore resta il palcoscenico per eccellenza. La notte di San Silvestro accoglie fino a novemila partecipanti per il tradizionale rogo del Vecchione, accompagnato dai DJ set di artiste come Missin Red e Valentina Dallari.

Missin Red propone un viaggio musicale che spazia tra oldies, elettronica, funk, reggae e sonorità tropicali, con brani originali eseguiti dal vivo. Successivamente, Valentina Dallari prende il controllo della consolle con selezioni che spaziano dalla deep house alla funky house e alla minimal tech house.

Una tradizione inaugurata negli ultimi anni è quella dei “discorsi d’artista”, momenti di riflessione affidati a personalità del mondo culturale bolognese. Il suono viene amplificato anche nell'area esterna alla piazza, all'incrocio tra Via Rizzoli, Via Ugo Bassi e Via Indipendenza, permettendo anche a chi non riesce a entrare nel perimetro di partecipare alla festa.

L'evento è gratuito e a ingresso libero, rappresentando l'opzione ideale per famiglie e per chi desidera vivere l'atmosfera collettiva del capodanno senza vincoli di prenotazione.

Grand Tour Italia: un viaggio gastronomico tra le regioni d'Italia

Tra gli eventi più attesi si conferma il Capodanno al Grand Tour Italia, che si tiene presso l'ex FICO Eataly World e propone diversi menu regionali abbinati a piste da ballo e divertimento fino alle 5 di mattina.

Chi cerca un'opzione informale può optare per la cena in formula Street Food, che prevede cinque voucher food e un voucher drink da utilizzare nelle osterie regionali del parco. In alternativa, è possibile partecipare esclusivamente alla festa scegliendo una delle piste da ballo tematiche, dal liscio al latino, dal pop al rock.

Grand Tour Italia propone un viaggio nella biodiversità delle venti regioni italiane: in un percorso di cinquemila passi si incontrano osterie dove gustare piatti tradizionali e aree vendita con prodotti tipici. La struttura di cinquantamila metri quadrati offre spazi al coperto ideali per una serata al riparo dal freddo invernale, con intrattenimento dedicato anche ai bambini e una pista di pattinaggio su ghiaccio aperta per tutta la serata.

Bologna ti aspetta: l'importante è prenotare in anticipo

Il Capodanno bolognese si conferma un appuntamento capace di accontentare gusti e budget diversi. Dalle feste esclusive negli hotel quattro stelle alla tradizione popolare di Piazza Maggiore, dal viaggio enogastronomico di Grand Tour Italia ai numerosi ristoranti del centro storico specializzati in cucina emiliana, le opzioni non mancano.

Il consiglio, valido per qualsiasi scelta, è quello di muoversi con anticipo: i posti per cenoni ed eventi a numero chiuso si esauriscono rapidamente, e la città attrae ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia. Bologna è pronta ad accogliere il 2026 con la sua proverbiale ospitalità, tra tortellini, bollicine e quella voglia di fare festa che la rende unica nel panorama italiano.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui