Capodanno 2026 a Bologna: quattro proposte per l’anno nuovo

Bologna si prepara a vestire i panni di capitale del divertimento per la notte di San Silvestro. Il capoluogo emiliano, da sempre crocevia di cultura, gastronomia e vita notturna, offre un ventaglio di opportunità per chi desidera accogliere il 2026 in grande stile. Sotto i celebri portici patrimonio UNESCO, tra le vie del centro storico illuminate a festa e l’energia contagiosa che solo la “Dotta, la Grassa e la Rossa” sa regalare, ogni tipo di viaggiatore può trovare la formula perfetta per la propria serata. Piazza Maggiore rappresenta il cuore pulsante dei festeggiamenti, sede del tradizionale Rogo del Vecchione, un'usanza popolare che affonda le radici nel XIX secolo. Ma per chi cerca qualcosa di diverso dal classico brindisi all'aperto, la città propone alternative raffinate che combinano cena gourmet, intrattenimento di alto livello e la comodità di un pernottamento senza pensieri. Gran Cenone Show al The Sydney Hotel: l'evento firmato ExtraNight

Tra le proposte più attese per il Capodanno bolognese spicca l'evento organizzato presso il The Sydney Hotel da ExtraNight, organizzazione leader nel settore con oltre vent'anni di esperienza nella realizzazione di veglioni esclusivi. La serata prende il via alle ore 21:00 con il Gran Cenone Show di Capodanno, accompagnato da vini DOC illimitati e allietato da musica e intrattenimento dal vivo. Il menu studiato dalla ristorazione interna prevede un percorso gastronomico che spazia dalle code di gamberi al vapore in salsa cocktail al risottino ai tre pomodori con crema di robiola, fino al guancialetto di vitello al Barbera cotto a bassa temperatura. I tavoli, disposti in configurazione conviviale, favoriscono la socializzazione tra gli ospiti, creando fin da subito l'atmosfera di festa. Dopo il brindisi di mezzanotte, negli spaziosi saloni open space prende forma il veglione vero e proprio: in consolle i migliori DJ, accompagnati da spettacoli esclusivi tra cui il Gayser Show e il violino elettrico. Le consumazioni rimangono illimitate fino a tarda notte, garantendo ai partecipanti una festa senza interruzioni. Per chi desidera concludere la serata in totale relax, è disponibile l'opzione pernottamento con check-in anticipato dalle 14:00 del 31 dicembre e check-out posticipato fino alle 15:00 del primo gennaio, colazione inclusa. L'evento si rivolge a un target giovane tra i 20 e i 35 anni ed è accessibile esclusivamente su prenotazione, a garanzia del numero corretto di partecipanti e della qualità del servizio. Maggiori informazioni qui: https://www.extranight.it/capodanno-hotel-sydney/ Hotel Living Place: la nuova location per un Capodanno all'insegna del comfort