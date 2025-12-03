Capodanno 2026 a Bologna: quattro proposte per l’anno nuovo

Bologna si prepara a vestire i panni di capitale del divertimento per la notte di San Silvestro. Il capoluogo emiliano, da sempre crocevia di cultura, gastronomia e vita notturna, offre un ventaglio di opportunità per chi desidera accogliere il 2026 in grande stile. Sotto i celebri portici patrimonio UNESCO, tra le vie del centro storico illuminate a festa e l’energia contagiosa che solo la “Dotta, la Grassa e la Rossa” sa regalare, ogni tipo di viaggiatore può trovare la formula perfetta per la propria serata.
Piazza Maggiore rappresenta il cuore pulsante dei festeggiamenti, sede del tradizionale Rogo del Vecchione, un'usanza popolare che affonda le radici nel XIX secolo. Ma per chi cerca qualcosa di diverso dal classico brindisi all'aperto, la città propone alternative raffinate che combinano cena gourmet, intrattenimento di alto livello e la comodità di un pernottamento senza pensieri.
Gran Cenone Show al The Sydney Hotel: l'evento firmato ExtraNight