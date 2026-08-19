Capelli ricci e umidità: l’acconciatura anti-crespo consigliata

Quando l’aria è molto umida, i capelli ricci e mossi tendono più facilmente a gonfiarsi, perdere definizione e sviluppare crespo. La fibra capillare può assorbire parte dell’umidità presente nell’ambiente, modificando la forma del riccio e rendendo la chioma meno compatta.

Per capire quali strategie possono aiutare nei giorni più umidi, abbiamo raccolto alcuni dei consigli proposti da Tendenze Capelli , sito specializzato nella cura e nello styling dei capelli, che dedica numerose guide alla gestione del crespo, dei ricci e delle diverse texture.

Per limitare l’effetto crespo, la strategia parte da una buona preparazione del capello: idratazione, prodotti disciplinanti e un’acconciatura che protegga le lunghezze.

L’acconciatura anti-crespo consigliata

Nei giorni particolarmente umidi, una delle soluzioni più pratiche è la treccia classica.

Intrecciare i capelli aiuta a contenere le lunghezze, limitandone l’esposizione diretta all’umidità e riducendo il volume disordinato. Il crespo non viene eliminato completamente, ma risulta generalmente meno evidente perché i capelli restano raccolti e più controllati.

La treccia è inoltre facile da adattare a diversi contesti, da quelli quotidiani a quelli più formali.

Le varianti più utili

A seconda della lunghezza dei capelli e del risultato desiderato, si possono scegliere diverse versioni:

● Treccia laterale: mantiene raccolte le lunghezze senza appiattire eccessivamente la radice. Può essere lasciata leggermente morbida per un risultato più naturale.

● Trecce sottili frontali: aiutano soprattutto a controllare ciuffi e capelli vicino al viso, dove il crespo tende a risultare più evidente. Possono essere abbinate sia ai capelli sciolti sia a un raccolto.

● Raccolto basso con treccia: permette di contenere maggiormente volume e lunghezze ed è indicato quando si desidera un risultato più ordinato.

Come preparare i ricci prima della treccia

La tenuta dell’acconciatura dipende anche dalla preparazione dei capelli.

Prima di intrecciare, può essere utile distribuire sulle lunghezze una piccola quantità di crema styling, leave-in disciplinante oppure olio capillare leggero. L’obiettivo è rendere i capelli più gestibili senza appesantirli.

Se i ricci sono particolarmente secchi o stressati, anche una routine regolare con prodotti idratanti o nutrienti può aiutare a mantenere la fibra più morbida e compatta.

Una sequenza semplice da ricordare è: idratare, disciplinare, intrecciare.

Asciugatura: un passaggio importante contro il crespo

Prima di raccogliere i capelli è preferibile asciugarli completamente.

Per i capelli ricci, il diffusore può aiutare a mantenere la definizione durante l’asciugatura. È inoltre consigliabile evitare di manipolare continuamente i capelli quando sono ancora bagnati, perché toccarli o separarli troppo può favorire il crespo.

Anche il modo in cui vengono tamponati dopo il lavaggio conta. Una t-shirt di cotone oppure un asciugamano in microfibra permettono di assorbire l’acqua senza sfregare eccessivamente le lunghezze.

Uscire con capelli ancora umidi, soprattutto alla radice, può invece rendere più difficile mantenere la definizione quando l’aria esterna è già carica di umidità.

Prodotti anti-umidità: quali possono essere utili

Oltre all’acconciatura, alcuni prodotti possono aiutare a mantenere il risultato più ordinato.

Tra quelli utilizzati più spesso ci sono:

● leave-in idratanti;

● creme disciplinanti;

● oli leggeri;

● schiume o prodotti di styling;

● spray e formule anti-crespo o anti-umidità.

Non è necessario utilizzare tutti questi prodotti insieme. È più utile scegliere pochi prodotti adatti alla propria texture e applicarli in quantità moderate, soprattutto sulle lunghezze.

Come gestire i capelli durante la giornata

Se l’umidità aumenta nel corso della giornata, è meglio evitare di manipolare continuamente i ricci.

Quando necessario, si può applicare una piccola quantità di prodotto disciplinante sui punti che tendono maggiormente a gonfiarsi. Se invece il crespo diventa difficile da controllare, una treccia o un raccolto basso possono proteggere rapidamente le lunghezze e mantenere l’acconciatura più ordinata.

In sintesi, nei giorni molto umidi la soluzione più semplice è partire da capelli ben preparati e completamente asciutti, utilizzare un prodotto leggero per disciplinare le lunghezze e scegliere una treccia o un raccolto protettivo per ridurre l’effetto crespo.