CAF Ravenna: quali servizi offre?

In ogni città d’Italia i contribuenti hanno a disposizione un Centro di Assistenza Fiscale (CAF o CAAF, quest’ultimo acronimo sta per Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale), un’organizzazione dove i cittadini possono richiedere aiuto per la gran parte delle problematiche che riguardano gli aspetti fiscali e non solo.

Per quanto riguarda la meravigliosa città degli Estensi non esiste un’unica sede CAF di Ravenna , ma diversi centri nella città e nella provincia.

CAF Ravenna: perché la loro presenza è importante?

Questo articolo è dedicato per lo più ai contribuenti che valutano la possibilità di consultare un CAF Ravenna, ma è corretto precisare che le considerazioni seguenti sono comunque valide in generale.

La presenza di questi centri, sul nostro territorio dal 1991, è importantissima per molti contribuenti, anche perché molti servizi offerti sono a titolo gratuito. Grazie ai CAF i cittadini trovano risposta a molte questioni, come per esempio quelle relative alla dichiarazione dei redditi, compresa la sua presentazione.

Dal momento che il personale che opera in questi centri è molto preparato, vengono a ridursi drasticamente le possibilità di errori nelle dichiarazioni dei redditi e ciò minimizza il rischio di sanzioni e di accertamenti da parte del fisco.

Si deve poi tenere presente che, al di là della dichiarazione dei redditi, molte altre questioni fiscali possono risultare complesse per un contribuente e il supporto e la consulenza offerti dai CAF sono di grande importanza. Senza contare che questi centri sono sempre aggiornati sulle normative fiscali e possono garantire ai contribuenti anche di beneficiare di agevolazioni e detrazioni fiscali di recente emanazione.

Quali sono i servizi offerti dai CAF Ravenna?

I CAF Ravenna, come del resto tutti quelli che operano sul nostro territorio nazionale, offrono ai cittadini ravennati servizi di vario tipo. Alcuni di questi sono a titolo gratuito mentre altri richiedono il versamento di una certa cifra che può variare tra un CAF e l’altro. Può essere quindi consigliabile, qualora avessimo la necessità di rivolgersi a uno di questi centri, informarsi sui prezzi dei vari servizi e scegliere magari il centro che risulta più economicamente conveniente, magari tenendo anche conto della distanza dalla nostra abitazione.

Riguardo ai servizi a pagamento, di norma sono previsti sconti per tutti coloro che possono dimostrare di essere iscritti a un’organizzazione sindacale. Anzi, in alcuni casi, prestazioni a pagamento per un non iscritto, sono invece gratuite per gli iscritti.

Per quanto riguarda i servizi, quelli principali sono i seguenti:

 compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi (uno dei servizi più richiesti in assoluto);

 compilazione del modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), fondamentale per quei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata;

 compilazione del modello ISEEU, modello ISEE per l’Università, utile per richiedere un’agevolazione economica sulle tasse universitarie che possono pesare non poco sul bilancio familiare;

 calcolo e dichiarazione IMU (Imposta Municipale Unica);

 compilazione dei modelli per ricevere gli assegni familiari;

 compilazione dei modelli per ottenere l’indennità di maternità;

 acquisizione di visure catastali e ipotecarie;

 compilazione della domanda per l’esenzione dal ticket sanitario;

 richiesta di indennità di disoccupazione;

 registrazione dei contratti di affitto;

 ecc.

Come si vede, il ventaglio di servizi offerti dai CAF (e quelli sopra menzionati sono soltanto quelli più comuni) è estremamente vasto e questo ci dà una dimensione della grande utilità che questi centri hanno per i contribuenti.