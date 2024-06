BSVillage: piscine con materiali di qualità e arredamento per spazi all’aperto

BSVillage è un brand di Business Shop Srl operativo nel settore dell'arredamento per esterni e del benessere outdoor. L’azienda è stata fondata nel 2004 con l’obiettivo di offrire soluzioni per il comfort e il divertimento all’aria aperta che raggiungessero un livello qualitativo di eccellenza. Con il passare del tempo, ha saputo evolversi e adattarsi alle esigenze di un mercato in continua trasformazione, con esigenze sempre più moderne.

L’attenzione verso l'innovazione, infatti, è costante. Adotta tecnologie avanzate e utilizza materiali di alta qualità, selezionati per la loro resistenza. La priorità dell’eCommerce è quella di migliorare sempre di più le funzionalità dei prodotti offerti. Inoltre, il brand si impegna per ridurre l’impatto ambientale attraverso processi operativi rispettosi e responsabili.

BSVillage propone un ampio assortimento di articoli per il relax all’aperto. Tra questi, i più apprezzati sono senz’altro le piscine, disponibili in diverse varianti. Le piscine fuori terra , ad esempio, risultano pratiche e versatili, ma soprattutto facili da installare e da mantenere. Gli utenti che non desiderano fare grandi investimenti per godersi la propria struttura privata dovrebbero optare per questa soluzione.

Viceversa, coloro che necessitano di un’opzione permanente hanno la possibilità di acquistare le raffinate piscine interrate, le quali si integrano in modo naturale e armonioso nell’ambiente circostante, valorizzando un terrazzo o un ampio giardino.

Disponibili in una varietà di stili e dimensioni, entrambe le tipologie sono progettate per resistere alle condizioni climatiche avverse e garantire durabilità nel tempo. Per migliorare l’efficienza delle strutture e risparmiare tempo per la manutenzione e la pulizia, si consigliano accessori come sistemi di filtrazione avanzati, riscaldatori, coperture e robot che puliscono l’acqua. Quest’ultimi, inoltre, fanno sì che la temperatura si mantenga gradevole per tutto l’anno, evitando dispersioni di calore e sprechi energetici.

Il catalogo include mobili da giardino, tra cui tavoli di varie forme, sedie pieghevoli, ombrelloni e sdraio, che permettono di creare spazi accoglienti e funzionali per il relax e la convivialità all’aperto. Per il brand, è essenziale che ogni proposta sia capace di valorizzare esteticamente l’ambiente in cui viene inserita, ma che allo stesso tempo risulti utile e versatile.

Per il divertimento dei più piccoli, e non solo, non mancano giochi da esterno, tra cui scivoli gonfiabili e tappeti elastici, capaci di trasformare il giardino in un vero e proprio parco giochi.

I clienti vengono supportati durante l’esperienza di acquisto: infatti, l’azienda offre consulenze personalizzate pre e post-vendita.

BSVillage guarda con ambizione al futuro e sta pianificando un'ulteriore espansione a livello internazionale, così da raggiungere nuovi mercati. Questa iniziativa è supportata dall'introduzione di nuovi sistemi gestionali e dall'adozione delle ultime tecnologie disponibili nel settore.