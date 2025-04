Botteghe artigiane: RB Fabbro si conferma punto di riferimento a Bologna

In una società sempre più orientata all'innovazione, ma con una produzione in serie troppo spesso standardizzata, l'artigianalità si riprende i suoi spazi, proponendosi come sintesi di competenza e manualità, dalle soluzioni perfettamente su misura. Non fa eccezione il mestiere del fabbro, oggi portato avanti da realtà altamente qualificate, capaci di proporre soluzioni avanzate, ma dal carattere unico e personalizzato.

In questo contesto, un importante punto di riferimento è senza dubbio RB Fabbro a Bologna , realtà con oltre 40 anni di esperienza nel settore, specializzata da sempre nella lavorazione artigianale dei metalli.

Nata nel 1975 a Valsamoggia in un garage, e attualmente portata avanti dalla passione di due artigiani della lavorazione del ferro, Nicola e Francesco, RB Fabbro oggi è specializzata nelle produzioni di design per interni ed esterni: un percorso orientato alla produzione di soluzioni affidabili, in grado di interpretare le nuove esigenze in termini di funzionalità, estetica e vivibilità.



RB Fabbro: stile, durevolezza e sicurezza



RB Fabbro realizza lavorazioni su misura pensate per adattarsi ai diversi contesti abitativi. Dal classico al moderno, fino agli stili più contemporanei, ogni fase della lavorazione contribuisce infatti a trasformare la materia prima in una soluzione di design, con un'attenzione alla forma e ai dettagli e con la piena libertà progettuale.

Il tutto unito alla capacità di intercettare con successo le ultime tendenze del design d'interni. L'abilità maturata nella lavorazione manuale permette infatti all'azienda di trasformare anche il progetto più complesso in una soluzione reale e tangibile, facilmente inseribile nei contesti d'arredo non solo per lo stile, ma anche per le configurazioni completamente su misura.

Nascono così progetti ben strutturati, pensati per soddisfare le esigenze del cliente, con particolare attenzione all'equilibrio tra forme e materiali, nonché alla loro integrazione negli arredi. Naturalmente, le lavorazioni di RB Fabbro includono prodotti pensati per ogni genere di esigenza, dalle bussole per l'ingresso alle ringhiere in ferro battuto, fino alle pareti e agli infissi vetrati da interno, dotati di caratteristiche anti-effrazione e resistenti sia al sisma che al calore.

Il catalogo comprende anche una vasta gamma di scale in ferro battuto per interni ed esterni, progettate per garantire solidità, praticità e per assicurare un elevato impatto visivo. Ogni proposta - dalle scale lineari alle scale a chiocciola ai modelli a più rampe - è realizzata attraverso design curati nei minimi dettagli, ma soprattutto su misura di ogni stile e degli specifici spazi di destinazione.

RB Fabbro è inoltre una delle realtà più note a Bologna e provincia per quanto concerne le soluzioni anti-intrusione per la sicurezza della casa. L'offerta comprende infatti la produzione, la vendita e l'installazione di inferriate su misura per porte e finestre: soluzioni certificate, progettate per preservare l'estetica degli ambienti, ma soprattutto resistenti agli agenti esterni e completamente a prova di ladro.

Dalle innovazioni ai materiali, l'offerta di RB Fabbro a Bologna



L'attività di RB Fabbro si fonda su un processo che unisce la tradizione artigianale alla ricerca dell'innovazione. Ogni progetto nasce infatti da una lavorazione consolidata nel tempo, ma che si evolve, attraverso materiali e tecnologie, per garantire standard di qualità e sostenibilità contemporanei.

La solidità delle soluzioni, sia nei progetti da interni che per esterni, è resa possibile da un'accurata selezione dei materiali, la cui qualità, oltre a essere certificata, è riconosciuta a livello internazionale. Il tutto grazie a un materiale come il ferro che, oltre ad assicurare una perfetta versatilità nelle lavorazioni, si presta alla produzione di manufatti strutturalmente solidi, adatti a trovare spazio anche in contesti particolarmente esposti a intemperie.

Completano l'offerta sopralluoghi completamente gratuiti, preventivi veloci - al massimo entro 48 ore - e una formula di vendita “dal produttore al consumatore” che, grazie alla totale assenza di intermediari, permette di assicurare un ottimo rapporto qualità prezzo.