Bomboniere matrimonio originali: 5 idee vincenti

Sfoggiare delle bomboniere per matrimonio originali, non è facile. Ormai wedding planner e i negozi di oggettistica propongono ogni giorno centinaia e centinaia di idee, motivo per il quale fare la differenza è complicato.

Non tutti però, hanno il coraggio di osare, ed è proprio su questo principio che si basano le 5 idee per bomboniere che siamo pronti a proporvi.

5 idee per bomboniere per matrimonio uniche

Quando si tratta di scegliere le bomboniere per un matrimonio, molti desiderano optare per qualcosa di unico e memorabile che lasci un'impressione positiva sui propri ospiti. D'altronde, le bomboniere rappresentano un modo speciale per ringraziare gli invitati per aver condiviso il giorno speciale con gli sposi, e scegliere qualcosa di originale può aggiungere un tocco di personalità e stile all'evento.

In questo elenco, esploreremo cinque idee vincenti per bomboniere matrimonio originali che sicuramente saranno apprezzate dai vostri ospiti, lasciando loro un ricordo indelebile di questa giornata magica:

- Foto su tela : magari da destinare ai testimoni o ai parenti più stretti. La stampa può raffigurare una scritta significativa, un aforisma o una poesia da appendere. Si consiglia di rimanere sui toni neutri, così che la foto possa essere affissa in qualsiasi stanza, a prescindere dalla mobilia presente;

- Kit di semi da piantare: regala ai tuoi ospiti un kit di semi da piantare, magari con fiori o piante simboliche dell'amore e della prosperità. È un gesto eco-friendly e romantico che permetterà loro di coltivare e far crescere qualcosa di bello dopo il matrimonio;

- Mini bottiglie di liquore artigianale: sorprendi i tuoi ospiti con mini bottiglie di liquore artigianale personalizzate con un'etichetta che celebra il matrimonio. Puoi optare per liquori locali o artigianali che rappresentino la vostra storia d'amore o la vostra regione d'origine;

- Scatoline di cioccolatini fatti in casa: prepara deliziosi cioccolatini fatti in casa e inseriscili in scatoline personalizzate con il vostro nome e la data del matrimonio. È un regalo goloso e fatto con amore che conquisterà il palato degli ospiti e renderà dolce il ricordo del vostro giorno speciale;

- Portachiavi incisi: opta per portachiavi eleganti e incisi con il vostro monogramma o una frase romantica. È un regalo utile e discreto che accompagnerà gli ospiti ovunque vadano, portando con sé il ricordo del vostro matrimonio.

Bomboniere matrimonio: gli errori da non fare

Conoscere gli errori frequenti in fase di acquisto bomboniere per matrimonio, permette di evitarli in tempo.

Un primo passo falso da evitare è ignorare lo stile del matrimonio. È importante mantenere una certa coerenza stilistica, in modo da curare ogni minimo dettaglio e non perdere di personalità. Altro errore è quello di copiare! Meglio essere unici, riconoscibili e non rischiare di diventare la brutta copia di qualcuno.

Infine, occhio alla qualità. Assicurati che le bomboniere siano realizzate con materiali duraturi nel tempo. Optare per prodotti realizzati con materiali di basso livello potrebbe trasmettere un'immagine negativa e ridurre il valore del gesto di ringraziamento verso gli ospiti.

Prestare attenzione a questi errori ti aiuterà a selezionare bomboniere che saranno un vero successo durante il matrimonio.