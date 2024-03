Blockhouse: il sistema di montaggio per le casette in legno

Le casette in legno per il giardino sono veramente molto pratiche, versatili e si montano anche facilmente grazie al sistema a incastro blockhouse.

Che cos’è il sistema blockhouse

Si parla di casetta in legno blockhouse per indicare strutture con un pratico sistema di montaggio. In sostanza, le assi e i tronchi di legno sono realizzati affinché si sovrappongano e si incastrino tra di loro permettendo di realizzare muri e pareti portanti senza dover far ricorso ad altri sistemi di fissaggio, come possono essere chiodi e colle.

Si tratta quindi di un sistema di montaggio molto pratico autoportante poiché la struttura, non solo quella esterna ma anche interna, è ancorata e fissata a se stessa. Grazie al sistema blockhouse le casette in legno certificato FSC sostenibile e a bassissimo impatto ambientale, si montano in tempi minori e in autonomia. Il legno è un materiale da costruzione estremamente ecocompatibile in ogni parte. Inoltre, è resistente e robusto quindi anche duraturo. Una casetta in legno per gli spazi esterni del giardino è pratica e funzionale, oltre a vantare una grande valenza estetica.

Perché scegliere una casetta in legno con sistema blockhouse

Dopo aver capito che cos’è un sistema di montaggio blockhouse, si può passare a chiarire come mai valga la pena sceglierlo per le casette in legno. Il sistema a incastro risulta il migliore per diverse ragioni, tra cui praticità e autonomia. Sfrutta la resistenza e compattezza del legno di altissima qualità rendendo minimo l’investimento di tempo e altro materiale per il montaggio. La struttura vanta ottime prestazioni ma anche stabilità e resistenza nel corso del tempo, caratteristiche che tutti ricercano quando sono alle prese con la scelta delle strutture per gli interni tanto quanto gli esterni di casa.

Grazie al sistema blockhouse per le casette in legno ognuno può procedere in autonomia e portare a termine il montaggio in tempi brevi senza dover utilizzare colle, viti, chiodi e altri strumenti come il trapano o la sega. Infatti, tutte le assi e le tavole per costruire la casetta in legno sono già perfettamente tagliate e levigate cioè finite pronte all’uso senza bisogno di altre opere. Non si tratta di un aspetto secondario poiché il sistema riduce i tempi di costruzione ma anche i costi poiché il prezzo finale è ottimizzato. Con questo sistema si contiene la spesa e si rende anche più facile la manutenzione poiché è sufficiente un trattamento impregnante e protettivo all’incirca una volta l’anno garantendo una durata decennale.

Il legno è un materiale perfetto per la realizzazione e costruzione di casette per il giardino, vantando caratteristiche quali l’ecocompatibilità. Infatti, il legno utilizzato è certificato FSC quindi ecofriendly perché proveniente solo da piante e alberi giovani che possono essere facilmente rinnovati all’interno di quelle cosiddette foreste controllate. Il legno ha un bassissimo impatto ambientale poiché naturale e oggi sono messe ancora più in evidenza le sue proprietà anche per quanto riguarda la costruzione di casette per il giardino.