BeTotal: l’importanza delle vitamine del gruppo B

Le vitamine del gruppo B svolgono ruoli essenziali per il corretto funzionamento del nostro corpo. In primis, aiutano nel metabolismo, contribuendo alla trasformazione del cibo in energia. Sono cruciali anche per il sistema nervoso, la formazione dei globuli rossi e il mantenimento della pelle e dei capelli sani. Inoltre, supportano la funzione cerebrale e possono ridurre il rischio di alcune malattie.

Dati i loro tanti ruoli, queste vitamine sono tra le più usate negli integratori alimentari. In particolar modo negli integratori energizzanti, dove vengono sfruttate per rendere più efficiente la conversione dei nutrienti in energia. Difatti, un apporto adeguato di queste vitamine può ridurre sintomi come stanchezza fisica e mentale, soprattutto nei momenti di maggiore stress o attività intensa.

Uno degli integratori più conosciuti a base di vitamine del gruppo B è BeTotal Compresse , utilizzato principalmente per ridurre stanchezza e affaticamento e per supportare il sistema immunitario.

Quali vitamine contiene BeTotal

BeTotal è formulato con un complesso bilanciato di vitamine del gruppo B. Nello specifico contiene:

• Vitamina B1 (Tiamina): facilita la conversione dei carboidrati in energia e supporta il sistema nervoso, migliorando le funzioni cognitive e muscolari.

• Vitamina B2 (Riboflavina): contribuisce al metabolismo energetico e protegge le cellule dallo stress ossidativo.

• Vitamina B3 (Niacina): importante per il metabolismo dei nutrienti e per mantenere la pelle e il sistema nervoso sani.

• Vitamina B6 (Piridossina): coinvolta nella sintesi di neurotrasmettitori, ormoni e globuli rossi, cruciali per il trasporto dell'ossigeno; supporta anche la produzione di citochine, sostanze che regolano la risposta immunitaria.

• Vitamina B9 (Acido Folico): favorisce la sintesi e la riparazione del DNA, essenziale per la crescita cellulare e lo sviluppo fetale; coinvolta anche nella divisione cellulare e la generazione di nuove cellule del sistema immunitario.

• Vitamina B12 (Cobalamina): fondamentale per la produzione di globuli rossi e la protezione delle cellule nervose, migliorando anche il metabolismo; come la vitamina B9, coinvolta anche nella divisione cellulare e la produzione di cellule del sistema immunitario.

• Vitamina B5 (Acido Pantotenico): partecipa alla sintesi di coenzimi e ormoni steroidei, sostenendo la produzione di energia e la rigenerazione delle cellule.

Dunque, le vitamine di BeTotal lavorano insieme per garantire che il corpo trasformi correttamente i nutrienti in energia, riducendo la sensazione di stanchezza e migliorando la salute mentale, fisica e cellulare.

Queste vitamine hanno anche un ruolo nel buon funzionamento del sistema immunitario. In particolare, aiutano a produrre cellule immunitarie e migliorano la risposta del corpo contro le infezioni.

Le altre versioni di BeTotal

Nel paragrafo precedente abbiamo descritto il BeTotal classico, che è la prima versione creata nella linea. Successivamente, sono state create altre versioni, per andare incontro anche ad altre esigenze. Vediamole nel dettaglio di seguito!

BeTotal B-Fase aggiunge alle vitamine del gruppo B l’estratto di Teobroma Cacao e l’estratto di Rodiola Rosea. Grazie alle loro azioni toniche e adattogene, questi estratti potenziano l’effetto anti-stanchezza delle vitamine. Inoltre, è progettato con delle compresse doppio strato che rilasciano i principi attivi in due fasi, garantendo un supporto energetico prolungato. Dunque, questa versione è ideata per chi cerca un supporto energetico più potente e che duri più a lungo.

BeTotal Advance B12 ha un focus particolare sulla vitamina B12, alla quale aggiunge vitamina B3 e zinco. Questo integratore è studiato per ridurre per ridurre la stanchezza dopo i 50 anni. Infatti, la capacità dell’organismo di assorbire la vitamina B12 (essenziale per la produzione di energia) diminuisce con l’avanzare dell’età. Anche il sistema nervoso e la funzione cognitiva possono risentire dell’invecchiamento e possono essere supportati con la vitamina B3 e lo zinco.

BeTotal Mind Plus è la versione che si concentra sul supporto all’energia mentale. Infatti, oltre alle vitamine del gruppo B, contiene fosfoserina e glutammina, che supportano il mantenimento della funzione cognitiva e riducono l’affaticamento mentale.

BeTotal Body Plus, invece, si concentra sul supporto all’energia fisica. In questa versione, alle vitamine del gruppo B vengono aggiunti magnesio e potassio, utili per fornire energia e favorire il normale funzionamento muscolare.

BeTotal Immuno Reaction è una versione che si differenzia per l’aggiunta di altre vitamine. Infatti, oltre alle vitamine del gruppo B contiene anche vitamina C e D. Inoltre, contiene zenzero, estratto di semi d’uva e zinco. Questo complesso è studiato per stimolare la reazione del sistema immunitario agli attacchi degli agenti patogeni che causano i malanni stagionali.

Infine, abbiamo BeTotal Immuno Protection, che aggiunge echinacea e acerola alle vitamine del gruppo B. Questa formulazione è utile per rinforzare le difese immunitarie e prepararsi in anticipo ad affrontare i malanni stagionali.

Altre fonti di vitamine B

Oltre agli integratori come BeTotal, le vitamine del gruppo B possono essere assunte attraverso una dieta equilibrata. Ecco alcune fonti alimentari per ciascuna vitamina:



• B1 : cereali integrali, legumi, semi e carne di maiale;

• B2 : latte, yogurt, mandorle, verdure a foglia verde;

• B3 : carne, pesce, noci e cereali fortificati;

• B6 : pollo, pesce, patate, banane;

• B9 : verdure a foglia verde, fagioli, agrumi;

• B12 : alimenti di origine animale come carne, pesce, latticini e uova;

• B5: uova, avocado, broccoli e cereali integrali.

Valuta insieme ad un professionista sanitario se la tua dieta riesce a coprire il fabbisogno di vitamine B o se è necessario il supporto di integratori.