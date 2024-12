Benessere psicofisico: 4 modi per rilassarsi a fine giornata

Il benessere psicofisico può essere molto difficile da raggiungere, soprattutto per via dei ritmi spesso frenetici a cui si è abituati nell’era moderna: ci sono, infatti, sempre tantissime cose da fare e a cui pensare durante la giornata.

Quando si torna a casa la sera, quindi, l’ideale per rilassarsi è dedicarsi del tempo di qualità, in cui non si pensa ad altro che a sé stessi.

Poltrone massaggianti

Esistono delle sedute motorizzate, come ad esempio le poltrone massaggiant i Komoder , che sono in grado di rilassare corpo e mente simultaneamente.

Si tratta di alleati di benessere di grande valore, che uniscono a un senso estetico molto spiccato una funzionalità estrema. In passato questo tipo di oggetto era esclusivamente dedicato alle persone più in là con l’età, ma con le nuove tecnologie e la mente un po’ più aperta, oggi queste poltrone riescono a restituire tutto il relax fisico e psichico che si perde durante le lunghe ore del giorno.

Le poltrone più evolute hanno una serie notevole di programmi, che spaziano dai massaggi alla cervicale a quelli per tutto il corpo, per sciogliere tensioni e nervi accavallati. Insomma, una vera home spa.

Tisana e skin care

Dedicarsi del tempo la sera, prima di andare a dormire, per rilassare i muscoli e distendere la mente è un toccasana per la salute, e l’unione di tisana e skin care è uno dei metodi più efficaci per ottenere il risultato sperato.

Detergere il viso, tonificarlo, applicare il siero e poi la crema viso, per poi dedicarsi un momento di assoluto silenzio con una tisana detossinante o calmante, drenante o depurativa a seconda delle esigenze. Questa è la formula perfetta per prepararsi ad andare a dormire serenamente, per fare un sonno profondo e svegliarsi freschi e riposati al mattino, pronti per una nuova intensa giornata.

Meditazione

La meditazione è un altro modo per raggiungere il relax psicofisico, perché è una disciplina in grado di aumentare la consapevolezza di sé, a liberarsi dei problemi inutili e superflui, e di concentrarsi su cosa è veramente importante.

Grazie alla meditazione si può focalizzare l’attenzione su sé stessi e sulle proprie emozioni e sensazioni, che durante la giornata possono accumularsi in gran numero, e aiutare a riorganizzarle distendendo la mente e lasciando fluire pensieri e percezioni. Dedicare una mezz’ora o un’ora al giorno alla meditazione può essere un metodo efficace per gestire meglio tutto quello che provano sia il corpo che la mente, e aiuta tantissimo a rilassarsi.

Social detox

Nel mondo dei social, essere perennemente connessi sembra essere un obbligo. Tanto che, se non si è sempre online, si arriva addirittura a sentirsi in colpa. La realtà, però, è che i social aumentano la sensazione di ansia e stress, e, se utilizzati troppo e male, non fanno bene al benessere psicofisico. Per questo, un po’ di sano social detox ogni sera può essere la soluzione ideale per staccare la spina dal mondo esterno e concentrarsi unicamente sulla dimensione domestica, sul contatto con la famiglia e sui rapporti che più contano.