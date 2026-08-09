Back to school Apple: quando inizia?

Il Back to School Apple in Italia non è ancora ufficialmente iniziato alla fine di luglio, ma i rumors sono ormai così forti che aspettiamo a giorni l’inizio delle promozioni che sembra possano battere persino i ribassi dei più grandi marketplace. Sul sito sono presenti, comunque, le promozioni riservate al settore Education, eppure tanti stanno aspettando la promozione stagionale con gift card o accessori in omaggio come siamo abituati a vedere nel resto del mondo.

Qual è la promozione Apple per il Back to School?

Negli Stati Uniti il Back to School Apple 2026 è partito il 16 luglio e terminerà il 27 agosto con una formula dove viene assegnata una Apple Gift Card con l’acquisto di determinati MacBook e iPad attraverso l’Apple Store Education.

Chi sta pensando di migliorare la propria tecnologia in vista del rientro a scuola o all’università può approfittare subito dei prezzi Education disponibili tutto l’anno o attendere l’attivazione del Back to School 2026.

L’iniziativa temporanea funziona come se fossero saldi in un momento diverso dell’anno, ma con una verticalizzazione solo su prodotti riservati a studenti e insegnanti. Gli utenti idonei possono acquistare Mac e iPad (non iPhone o Apple Watch) a prezzo ridotto ricevendo un vantaggio aggiuntivo, come ad esempio una gift card o un accessorio.

In Italia non è ancora iniziata, ma osservando l’estero possiamo notare che negli USA viene offerta una carta da 150 dollari con un MacBook Pro o una da 100 con un MacBook Air, un iPad Pro o un iPad Air. Chiaramente le card si possono usare su tutti i prodotti, iPhone 17 incluso.

Lo sconto Education propone tutto l’anno un risparmio fino al 10% su AppleCare+, una garanzia importantissima per iMac e iPad. Un benefit sostanzioso, visto il tipo di servizio che si può acquistare scontato.

Chi può usufruire dello sconto Education Apple?

In Italia i prezzi dell’Apple Store Education non sono riservati a tutti gli studenti, le condizioni mostrano che possono usufruirne:

● Docenti e dipendenti degli istituti di istruzione sia pubblici sia privati;

● Studenti iscritti o ammessi all’università;

● Genitori che acquistano per conto di figli iscritti o ammessi all’università.

E per i licei? Al momento le scuole superiori e quelle medie non rientrano automaticamente nel programma, bisognerà attendere il post-maturità e l’iscrizione all’ateneo, salvo cambi di programma negli anni.

Sono anche previsti alcuni limiti: un MacBook, un computer desktop, un Mac mini e un display all’anno, oltre a due iPad e due accessori.

C'è uno sconto per studenti sull'iPhone 17?

No, non si applicano sconti Back to School o Education all’iPhone 17 e a nessun altro modello che si tratti di un iPhone 17e o modelli di altra tipologia, anche se rimangono acquistabili tutto l'anno tramite l'Apple Education Store alle condizioni standard. Per questo tipo di offerte si potranno utilizzare eventualmente le gift card guadagnate dalla promozione, oppure attendere saldi e sconti dopo il lancio delle nuove proposte dell’anno. Ricordiamo che le promozioni studentesche propongono ribassi solo per dispositivi considerati idonei per lo studio, dunque iPad e MacBook.

Mentre al momento attendiamo ancora le date ufficiali e le informazioni su come saranno gli sconti in Italia e in Europa possiamo iniziare a preparare la nostra wishlist individuando modello e colore preferiti.