Assicurazione Auto e Incidenti con Animali Selvatici: Cosa Sapere

Quando si guida, si è sempre esposti a numerosi rischi, uno dei più imprevedibili dei quali è sicuramente l’incontro con animali selvatici lungo la strada. Seppur sembrino rari, gli incidenti causati da collisioni con animali come cervi, cinghiali o piccoli mammiferi sono una realtà che non si può ignorare. La possibilità che un animale attraversi improvvisamente la strada e provochi danni al veicolo è concreta, e per questo è essenziale essere preparati. In questo contesto, avere un’ assicurazione auto con una copertura specifica che protegga da danni causati da questo tipo di evenienza, è un investimento che può rivelarsi fondamentale.

Quando si parla di incidente con animali selvatici, l’importanza di una polizza auto che offra una copertura completa è innegabile. Una polizza standard di responsabilità civile auto (RC Auto), obbligatoria per legge, non copre i danni al proprio veicolo causati da animali, e quindi occorre una copertura aggiuntiva. La garanzia per i danni causati da animali selvatici, che Allianz Direct offre ai suoi clienti, protegge l’auto da collisioni con animali su strada, comprese le conseguenze più gravi, come danni alla carrozzeria o agli accessori del veicolo.

In particolare, questa garanzia copre i danni causati a collisioni dirette con animali selvatici, come accade frequentemente nelle zone rurali o vicino a foreste. Un altro rischio meno noto riguarda i danni alle componenti elettriche del veicolo, che possono verificarsi a causa di animali che mordono o danneggiano le parti delicate della macchina. Con la polizza che include la garanzia danni causati da animali, si è protetti anche in questo caso, un aspetto che può rivelarsi fondamentale per mantenere il veicolo in buone condizioni senza dover affrontare costi imprevisti.

Quando si verifica un incidente che coinvolge un animale selvatico , la compagnia assicurativa può richiedere una documentazione specifica per poter procedere con il rimborso. In particolare, è fondamentale che venga fornito un verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, che attesti l’incidente e la presenza dell’animale. Questo documento è essenziale per avviare la procedura di rimborso.

La copertura per i danni causati da animali si estende alla riparazione del veicolo danneggiato, fino al valore indicato nella polizza, il che significa che se il danno rientra nel valore stabilito, l’assicurato avrà diritto a un risarcimento per i danni subiti. Tuttavia, è importante sottolineare che non sono coperti i danni superiori al valore del veicolo indicato nella polizza. Inoltre, non sono coperti i danni causati da animali che appartengono al conducente o che sono trasportati all’interno del veicolo.

Allianz Direct si distingue come una delle compagnie assicurative più apprezzate per la qualità del servizio e l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Offrendo polizze auto che possono essere personalizzate in base alle esigenze individuali, Allianz Direct consente di adattare la copertura alle proprie necessità specifiche, inclusa la protezione contro gli incidenti con animali selvatici. La possibilità di modulare la polizza a seconda del tipo di veicolo e delle abitudini di guida è un valore aggiunto che rende Allianz Direct una scelta vantaggiosa per chi cerca una protezione completa.

Inoltre, il Servizio Clienti di Allianz Direct è uno dei punti di forza dell’azienda: rapido, disponibile e pronto a fornire tutte le informazioni necessarie per scegliere la copertura migliore. Che si tratti di rispondere a domande sulla polizza o di aiutare nella gestione di un sinistro, il team di Allianz Direct è sempre al fianco dei clienti, garantendo un'esperienza assicurativa senza stress.

Richiedere un preventivo assicurazione auto con la garanzia che copre i danni causati da animali è semplice e veloce con Allianz Direct. Basta visitare il sito web dell'azienda e compilare il modulo online per ottenere una valutazione personalizzata. In pochi minuti, si riceverà un preventivo dettagliato che includerà anche la copertura per i danni causati da animali selvatici, permettendo di confrontare i costi e scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità.