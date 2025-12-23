Assicurazione auto e cambio proprietario: cosa succede alla polizza in corso

Il passaggio di proprietà di un’auto (vendita, donazione, successione) non è solo una pratica amministrativa: ha conseguenze pratiche immediate anche sull’assicurazione. Una regola chiara da tenere a mente è questa: la polizza è legata al contraente, non al veicolo. In altre parole, quando vendi l’auto assicurata a tuo nome, la copertura non “segue” automaticamente la vettura verso il nuovo proprietario.

Vendita del veicolo: le opzioni dell’assicurato

Se sei il venditore, hai due strade principali:

● Cessare la polizza per il veicolo venduto (richiedendo il rimborso della parte di premio non goduta);

● Trasferire la polizza su un altro mezzo intestato a te (se le condizioni contrattuali lo permettono e se il nuovo veicolo è della stessa tipologia). Verifica sempre attentamente le clausole della tua assicurazione per capire se la classe di merito viene mantenuta o adeguata.

Acquisto di un’auto usata: cosa deve fare il compratore

Chi acquista un’auto usata non può “ereditare” automaticamente la polizza del venditore: è obbligatorio stipulare un nuovo contratto a proprio nome. Tuttavia, laddove ne ricorrano i presupposti, è possibile usufruire di benefici che permettono di partire dalla stessa classe di merito o in ogni caso favorevoli, quali ad esempio il Decreto Bersani o la cosiddetta RC familiare, un’estensione delle regole precedenti che consente di utilizzare la classe di merito più favorevole tra i veicoli dello stesso nucleo familiare anche al momento del rinnovo.

Quando posso trasferire la mia classe di merito?

La RC familiare , introdotta con modifiche normative entrate in vigore dal 2020, amplia le possibilità di trasferimento della classe di merito rispetto alle regole originarie. Può consentire di applicare la classe più favorevole del nucleo familiare anche tra veicoli di tipo diverso o in fase di rinnovo, ma sono previste condizioni (ad esempio limiti sui sinistri presenti nell’attestato di rischio). Prima di contare su questo beneficio, è bene chiedere informazioni all’impresa o all’intermediario.

Cosa fare in caso di passaggio di proprietà

1. Non lasciare la pratica in sospeso. Se vendi o acquisti, comunica subito l’avvenuta variazione all’assicurazione.

2. Decidi se recedere o trasferire (se sei il venditore e vuoi trasferire la copertura su altro mezzo intestato a te).

3. Richiedi l’attestato di rischio (se l’hai già maturato), controllalo e, se necessario, allegalo al nuovo contratto.

4. Valuta opzioni quali la RC familiare: verifica con l’assicurazione se ci sono i presupposti per beneficiarne e a quali condizioni.

5. Confronta preventivi: prima di sottoscrivere, calcola un preventivo assicurazione auto per confrontare costi e garanzie. Molte assicurazioni digitali rendono questo passaggio rapido e trasparente.

Perché conviene rivolgersi a piattaforme digitali

Oggi molte imprese digitali (tra cui ConTe.it) permettono di ottenere un preventivo in pochi minuti, caricare l’attestato, simulare l’applicazione della RC familiare e personalizzare le garanzie. Questo accelera i tempi e aiuta a evitare errori formali che potrebbero generare problemi in caso di sinistro. Verifica sempre le condizioni applicate (es. esclusioni, franchigie, possibilità di trasferimento della classe) prima di firmare.

Cambiare proprietario non è un’operazione neutra per l’assicurazione: richiede azioni precise e rapide per tutelare sia chi vende sia chi compra. Aggiornare documenti, richiedere e verificare l’attestato di rischio, informarsi sull’applicabilità della RC familiare e confrontare preventivi sono passaggi indispensabili per evitare spiacevoli sorprese e ottenere la migliore soluzione in termini di costo e protezione.