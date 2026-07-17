Arriva il grande caldo: le immagini buongiorno e le frasi giuste per “rinfrescarsi”

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Arriva il grande caldo: le immagini buongiorno e le frasi giuste per “rinfrescarsi”

Il caldo è arrivato sul serio e si fa sentire già dalle prime ore del mattino. E così cambia anche il modo di dare il buongiorno: nelle chat niente più immagini perfette, ma tapparelle mezze chiuse, bicchieri pieni di ghiaccio e ventilatori puntati addosso. Scene semplici, quotidiane, che raccontano meglio di qualsiasi frase come stanno iniziando queste giornate roventi.

In questo clima, anche il messaggio si adegua: meno formalità e più ironia, qualche battuta sull’afa e consigli pratici per arrivare “vivi” fino a sera. Perché, quando le temperature salgono, basta poco — una foto giusta o una frase azzeccata — per strappare un sorriso e rendere il buongiorno un po’ più “fresco” e leggero.

Un saluto contro l’afa

E per chi vuole accompagnare le immagini con un messaggio breve e ironico, ecco alcune frasi che funzionano bene in chat:

· Buongiorno a chi oggi per sopravvivere avrebbe bisogno di immergersi in una vasca piena di granita.

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· Buongiorno a tutti, oggi esco di casa solo se il meteo mi firma una giustificazione.

· Volevo augurarvi una giornata radiosa, ma direi che il sole ha già deciso di esagerare.

· Missione principale di oggi: provare a sudare mantenendo un minimo di dignità.

· Buongiorno! Scambio volentieri due mesi di agosto con un martedì di novembre, anche usato.

· Se cercate la mia voglia di lavorare, si è appena sciolta sul cruscotto della macchina.

· Caffè freddo, doccia ghiacciata e testamento prima di mettere piede fuori casa.

· Oggi si raccomanda di bere molta acqua e di evitare le persone pesanti nelle ore più calde.

Un messaggio così può strappare un sorriso senza risultare impersonale. Se si conosce la routine di chi lo riceve, basta aggiungere una nota concreta: “Buon lavoro, ricordati di bere” oppure “Buona partenza, speriamo in un viaggio fresco”.

Le immagini più adatte

Non serve ricorrere per forza al mare o alla piscina. Il caldo si racconta anche con dettagli normali, quelli che tutti riconoscono durante una giornata afosa. Si possono scegliere fotografie di:

· Un bicchiere d’acqua fresca sul tavolo della cucina

· Tapparelle socchiuse e luce del mattino in casa

· Una sedia sotto un albero o un portico

· Un gelato, una granita o una fetta d’anguria

· Un ventilatore acceso vicino a una finestra

· Un temporale estivo in arrivo

· Una fontana in piazza o un viale alberato

Meglio evitare le immagini troppo costruite. In questo periodo è più facile immedesimarsi in una scena quotidiana che in una spiaggia perfetta e deserta.

Il buongiorno nei gruppi

Nei gruppi WhatsApp un’immagine giusta fa subito la differenza: basta poco per trasformare un semplice saluto in un messaggio che attira l’attenzione. Le foto legate al caldo, con frasi brevi e immediate, sono tra quelle che si condividono più volentieri perché parlano a tutti e si adattano a qualsiasi chat.

Per questo, avere a disposizione immagini già pronte può essere molto utile: un ventilatore acceso, un bicchiere di acqua fresca, un’ombra cercata al volo o una scena quotidiana diventano il modo più semplice per mandare un buongiorno diverso dal solito.

Una foto scattata al momento

Anche una foto spontanea può funzionare bene, ma non sempre c’è il tempo di cercare o creare il contenuto giusto. Ecco perché un sito che raccoglie immagini da condividere (come dalmiocuore.it e tanti altri) diventa una soluzione pratica: permette di scegliere al volo la grafica più adatta e inviarla subito, senza perdere il momento.

L’idea è offrire immagini facili da usare, riconoscibili e adatte a chi vuole augurare buongiorno con un contenuto rapido ma curato. In questo modo la condivisione diventa più semplice e il messaggio arriva subito, nel tono giusto.

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