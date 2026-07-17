Arriva il grande caldo: le immagini buongiorno e le frasi giuste per “rinfrescarsi”

Il caldo è arrivato sul serio e si fa sentire già dalle prime ore del mattino. E così cambia anche il modo di dare il buongiorno: nelle chat niente più immagini perfette, ma tapparelle mezze chiuse, bicchieri pieni di ghiaccio e ventilatori puntati addosso. Scene semplici, quotidiane, che raccontano meglio di qualsiasi frase come stanno iniziando queste giornate roventi.

In questo clima, anche il messaggio si adegua: meno formalità e più ironia, qualche battuta sull’afa e consigli pratici per arrivare “vivi” fino a sera. Perché, quando le temperature salgono, basta poco — una foto giusta o una frase azzeccata — per strappare un sorriso e rendere il buongiorno un po’ più “fresco” e leggero.

Un saluto contro l’afa

E per chi vuole accompagnare le immagini con un messaggio breve e ironico, ecco alcune frasi che funzionano bene in chat: