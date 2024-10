Antica Formula, il vermouth di pregio, celebrato con il Tour dell’Eccellenza in cinque città italiane

L’estate 2024 ha visto il vermouth Antica Formula , icona di qualità e tradizione, protagonista di un tour straordinario attraverso l’Italia denominato “La Formula dell’Eccellenza”. Cinque tappe in cinque città che hanno accolto questo simbolo dell’eccellenza italiana e di maestria artigianale.

Antica Formula è un Vermouth di Torino, denominazione ufficiale riconosciuta come indicazione geografica protetta (IGP), che ne definisce e riconosce i requisiti produttivi. La sua unicità lo rende non solo prestigioso, ma anche straordinario: per questo motivo, quando si parla di Antica Formula, il termine eccellenza è sempre presente.

Il tour è partito da Brescia, all’Area Docks, dove Antica Formula ha dimostrato la sua versatilità e capacità di adattarsi alle tendenze moderne del bere miscelato. L’evento bresciano ha esaltato le caratteristiche uniche del vermouth, valorizzandone l’uso in cocktail classici e innovativi, con un pubblico di esperti e appassionati che ha potuto apprezzare appieno la raffinatezza del prodotto.

La seconda tappa ha visto Antica Formula protagonista a Roma, dove il fascino storico della capitale si è sposato perfettamente con l'eleganza del vermouth. Con una masterclass svolta al Rhinoceros e l’evento serale al The Court, i partecipanti hanno potuto degustare Antica Formula nella cornice mozzafiato della città eterna. Come guest, i bartender Giovanni Gatti e Charles Hardy dello Swift di Londra, che hanno creato cocktail sofisticati, mettendo in luce la straordinaria versatilità del vermouth.

Lecce, la Firenze del Sud, ha ospitato la terza tappa del tour, esaltando l’incontro tra l’arte barocca e la cultura del bere d’eccellenza. Al Laurus, tra le meraviglie architettoniche del centro storico, Antica Formula è stato celebrato con un doppio evento che ha coinvolto professionisti del settore ed estimatori del buon bere, affascinati dalla complessità di questo prodotto unico. Alessandro Palumbo, bartender dell’Hey Palù di Edimburgo, ha presentato le sue creazioni, dimostrando come Antica Formula si presti a reinterpretazioni sempre nuove.

La Sicilia, con la sua ricchezza culturale e naturale, ha accolto la quarta tappa a Catania. Al Vinicolo, sotto lo sguardo imponente dell’Etna, Antica Formula ha brillato in due momenti distinti: una masterclass e un evento serale che hanno celebrato il vermouth nel contesto di una terra affascinante e antica. I cocktail proposti, ideati da Mahdi Asfahani e Rodion Drozdov del Bar Clara di Berlino, hanno messo in risalto le note del vermouth, con un pubblico entusiasta pronto a lasciarsi incantare.

Il viaggio si è concluso a Napoli, una città vivace e piena di passione, dove il tour ha trovato una calorosa accoglienza. Qui Antica Formula è stata protagonista di un evento che ha unito convivialità e alta mixology al Kadavè (locale da cui provengono anche i vincitori dei Barback Games 2024 ). I bartender Laura Simonelli e Jake Odlum del Dishoom di Londra hanno chiuso il tour con cocktail che hanno saputo esaltare la complessità e la ricchezza di questo vermouth, incantando gli ospiti con creazioni che univano tradizione e innovazione.

Il Tour dell’Eccellenza ha mostrato come Antica Formula sia molto più di un semplice vermouth: è una vera e propria esperienza sensoriale e culturale. Ogni tappa ha sottolineato l’importanza della tradizione, unita a un’evoluzione che permette al prodotto di rimanere attuale e apprezzato anche nell’affollato mondo della mixology contemporanea.

Antica Formula, con la sua ricetta originale e il suo processo produttivo rigoroso, si conferma un capolavoro del bere italiano, capace di affascinare e conquistare chiunque vi si avvicini.