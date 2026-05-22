Antica Formula: 3 cocktail primaverili per un’eleganza senza tempo

Una nota di eleganza trasforma un semplice incontro davanti a un bicchiere in un vero rito distintivo: è il profumo unico della rarità racchiuso in ogni goccia di Antica Formula. Nato a Torino nel 1786 da un’intuizione di Antonio Benedetto Carpano, questo prodotto rappresenta ancora oggi il punto di riferimento assoluto per chi ricerca autenticità, eccellenzaed equilibrio nella cultura dell’aperitivo. La sua identità si fonda su una base di vino Trebbiano italiano, arricchita da un bouquet complesso di spezie ed erbe aromatiche selezionate con estremo rigore, tra cui spiccano lo zafferano, la vaniglia e le Artemisie piemontesi. Il vermouth Antica Formula richiede un processo lento che può durare fino a nove mesi, tempo necessario affinché gli ingredienti si integrino perfettamente, sviluppando quell'armonia sensoriale che è il segno distintivo del marchio.

Un profilo sensoriale tra dolcezza e persistenza

Alla vista, il prodotto si presenta con un colore bruno intenso e brillante, attraversato da riflessi ambrati e aranciati. Al naso emergono note che richiamano vini fortificati come Porto e Marsala, completate da sentori di arancia matura, datteri e miele di castagno. La struttura al palato è ricca e avvolgente: la dolcezza iniziale si bilancia magistralmente con la tipica nota amaricante finale dell'assenzio piemontese,prolungando l’esperienza sensoriale. Lo zafferano, elemento distintivo della ricetta, contribuisce con una sfumatura sapida che amplifica la complessità aromatica, rendendolo un ingrediente fondamentale per una drink list di alto livello. Ogni sorso rivela l'opera laboriosa dei mastri erboristi, capaci di mantenere intatta una firma gustativa che da oltre due secoli definisce l’eccellenza di Casa Carpano nel mondo.

L'anima di Antica Formula nei grandi classici della miscelazione

È nella miscelazione che questo prodotto rivela la sua essenza migliore, dimostrando una struttura capace di nobilitare ogni preparazione. Ecco le tre ricette calibrate per esaltarne le sfumature:

● Luxury Negroni: In un bicchiere colmo di ghiaccio, miscela in parti uguali (3 cl) di Antica Formula, Gin e Carpano Botanic Bitter. La ricchezza speziata del vermouth apporta una rotondità che ammorbidisce le punte amare e valorizza la componente agrumata.

● Premium Americano: Unisci 3 cl di Antica Formula e 3 cl di Carpano Botanic Bitter, completando con uno splash di soda e abbondante ghiaccio. In questo drink, la profondità aromatica del vermouth si intreccia con una freschezza vibrante, ideale per i primi pomeriggi soleggiati.

● Antica Formula Manhattan: Accosta 2 cl di Antica Formula a 5 cl di Rye Whiskey, aggiungendo 1 dash di Fernet-Branca e una ciliegina al Maraschino. La dolcezza speziata e le note di vaniglia arrotondano il carattere deciso del distillato, aggiungendo una struttura vellutata e una persistenza senza tempo.

Scegliere Antica Formula significa onorare un’eredità che unisce passato e presente in un’esperienza sensoriale che non segue le mode, ma le attraversa con coerenza e stile.