Alimentazione sportiva: consigli pratici per ottimizzare le prestazioni e la forma fisica

Tagliare 30 secondi su 5 chilometri di corsa o sollevare due chili in più nello squat non dipende solo dall’allenamento. Spesso il fattore che separa un risultato mediocre da uno solido è quello che porti a tavola nelle ventiquattro ore intorno alla seduta.

Capire cosa, quando e quanto mangiare può cambiare la qualità delle tue prestazioni più di un programma di allenamento perfetto seguito a metà.

Perché l’alimentazione fa la differenza in chi si allena

Quando ti alleni, il tuo corpo brucia carburante in modo diverso rispetto a una giornata sedentaria. I muscoli consumano glicogeno, le fibre subiscono micro-lesioni che vanno riparate, le riserve idriche calano e l’equilibrio elettrolitico si modifica.

Se mangi come se non avessi corso o sollevato pesi, i recuperi si allungano e i progressi rallentano.

Una valutazione di partenza onesta passa anche dalla composizione corporea. Non parlo solo di peso sulla bilancia, che da solo dice poco a chi fa sport.

Avere una stima del proprio rapporto altezza-peso aiuta a capire da dove parti, soprattutto se hai cominciato da poco a curare il tuo allenamento. Uno strumento di partenza utile è il calcolatore del BMI , che ti dà un primo orientamento sull’indice di massa corporea senza pretese diagnostiche.

Da lì in poi, se i tuoi obiettivi sono specifici, conviene affiancarci misurazioni più mirate come la circonferenza vita, la plicometria o l’impedenziometria. Il punto è che ogni tipo di sport ha richieste diverse.

Un ciclista che pedala due ore brucia molto più di chi fa quaranta minuti di pesi in palestra. Un runner amatoriale che si prepara per una mezza maratona ha bisogno di una strategia diversa rispetto a chi gioca a calcetto due volte a settimana.

La nutrizione sportiva non è una formula universale, ma un set di principi da adattare al tuo carico reale.

Carboidrati, proteine e grassi: come dosarli in base allo sport che pratichi

Le linee guida più aggiornate per la popolazione italiana, redatte dal CREA, indicano una distribuzione bilanciata dei macronutrienti come base di partenza per chi mantiene uno stile di vita attivo.

Come potrai leggere, le linee Guida per una Sana Alimentazione suggeriscono che i carboidrati coprano circa il 45-60% delle calorie totali, le proteine il 12-15% e i grassi il 20-35%. Per chi fa sport, queste percentuali si spostano e si personalizzano. I carboidrati sono il carburante principale per gli sforzi di intensità medio-alta.

Se corri, pedali, nuoti o fai sport di squadra, ti servono in quantità superiori rispetto a un sedentario, indicativamente 5-7 grammi per chilo di peso corporeo nei giorni di allenamento intenso. Pasta, riso, patate, pane, legumi e frutta sono le fonti più sostenibili sul lungo periodo. Ridurli drasticamente per “asciugarsi” è uno degli errori più frequenti in chi inizia ad allenarsi: il corpo va in debito di glicogeno, le prestazioni crollano e arrivi alla fine della seduta esausto.

Le proteine servono per riparare e costruire massa muscolare. La quantità raccomandata per chi pratica sport regolarmente si colloca tra 1,2 e 2 grammi per chilo di peso corporeo al giorno, in base a disciplina e obiettivo. Per un adulto di 70 kg parliamo di 84-140 grammi al giorno, distribuiti in tre o quattro pasti.

Carne, pesce, uova, latticini, legumi e cereali integrali sono le fonti più solide. Esagerare oltre i 2 grammi per chilo non porta benefici aggiuntivi e rischia di sovraccaricare i reni.

I grassi non vanno demonizzati. Servono per la produzione ormonale, l’assorbimento delle vitamine liposolubili e come riserva energetica per gli sforzi prolungati a bassa intensità.

Olio extravergine di oliva, frutta secca, semi e pesce azzurro sono le fonti da preferire. Tagliarli sotto il 20% delle calorie totali per periodi lunghi può portare a stanchezza, alterazioni del ciclo nelle donne e difficoltà di recupero.

Il timing dei pasti: quando mangiare prima, durante e dopo l’allenamento

Quando mangi conta quasi quanto cosa mangi. Le tre finestre più importanti sono il pre-allenamento, il durante e il post-allenamento, e ognuna ha una sua logica.

Nelle 2-3 ore prima della seduta serve un pasto a base di carboidrati a basso o medio indice glicemico, con una quota moderata di proteine e pochi grassi. Pasta al pomodoro, riso con pollo grigliato, panino con bresaola e verdura sono opzioni collaudate.

Mangiare troppo vicino all’allenamento ti lascia con la digestione in corso e la prestazione ne risente.

Mangiare troppo lontano ti porta in carenza di zuccheri proprio mentre il corpo li richiede. Per allenamenti sotto i 60-75 minuti, l’integrazione durante non è necessaria: bastano acqua e qualche sale minerale se sudi molto.

Per sforzi più lunghi, una piccola quota di carboidrati semplici durante (gel, frutta, bevande isotoniche) aiuta a mantenere il livello di glicemia stabile.

Dopo l’allenamento si apre la cosiddetta finestra anabolica, che secondo studi più recenti dura molte ore e non i 30 minuti del mito popolare. L’importante è consumare entro un paio d’ore un pasto completo che contenga proteine (20-40 grammi), carboidrati e una quota di grassi.

Yogurt greco con cereali e frutta, riso con tonno e verdure, omelette con pane integrale sono esempi semplici e funzionali. Tradurre queste indicazioni generiche in un piano alimentare reale, però, richiede di tenere conto della tua disciplina, del numero di sedute settimanali, dei tempi di lavoro, delle eventuali patologie e dei tuoi gusti.

Per costruire un percorso cucito sulla tua specifica routine sportiva può essere utile rivolgersi a professionisti come quelli di Serenis Nutrizione , dove biologi nutrizionisti e dietologi lavorano in modalità online con piani personalizzati e visite a distanza. Avere una guida professionale evita di copiare la dieta di un atleta che ha tutt’altro corpo, tutt’altro carico e tutt’altri obiettivi del tuo.

Idratazione e integrazione: cosa serve davvero e cosa è solo marketing

L’acqua è il primo “integratore” da curare, eppure quasi nessuno se ne preoccupa abbastanza. Una perdita del 2% di liquidi corporei riduce le prestazioni in modo misurabile.

La regola pratica è bere a piccoli sorsi durante tutta la giornata, aggiungendo 500 ml-1 litro nelle 2 ore prima di un allenamento intenso e reintegrando quanto perso dopo. Pesarsi prima e dopo l’allenamento può darti un’idea precisa di quanto sudi: per ogni chilo perso, vanno reintegrati circa 1,5 litri di liquidi.

Sul fronte integratori, la verità è meno brillante di quanto racconti il marketing. Per la maggior parte degli sportivi amatoriali, una dieta equilibrata copre tutti i fabbisogni senza bisogno di polveri, capsule o bevande speciali.

Tre eccezioni meritano attenzione, sempre con il parere di un professionista: la creatina monoidrato per chi pratica discipline di forza o di alta intensità, le proteine in polvere come pratica integrazione quando la quota proteica giornaliera è difficile da raggiungere col cibo, e la vitamina D in caso di carenza accertata da analisi del sangue.

Tutto il resto, dai BCAA ai pre-workout pieni di stimolanti, dagli “antiossidanti miracolosi” ai brucia-grassi, ha evidenze deboli o nulle a sostegno delle promesse.

La Romagna, peraltro, sta crescendo come polo di formazione qualificata in questo settore: lo dimostra l’avvio dei primi corsi di laurea in Nutrizione, Benessere e Salute attivati a Rimini, che stanno formando una nuova generazione di professionisti capaci di accompagnare anche gli sportivi locali con un approccio scientifico. Investire in qualità del cibo, regolarità dei pasti e idratazione produce molto più valore che spendere in pillole.

Il corpo risponde a stimoli ripetuti nel tempo, non a colpi di acceleratore una tantum. Se costruisci una routine alimentare coerente con il tuo allenamento e ti dai il tempo di vedere i risultati, le prestazioni miglioreranno in modo solido e duraturo.