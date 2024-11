Acquistare in sicurezza con il Black Friday

Il Black Friday ormai è un evento attesissimo da tutti gli amanti dello shopping e non grazie alle tante alternative di prodotti in offerta . Le insidie però sono dietro l'angolo, è molto facile, per chi decide di darsi allo shopping online durante questo periodo, incappare in finte offerte o truffe. Per scegliere le migliori offerte e non lasciare indietro niente è anche bene affidarsi a siti che raggruppano le offerte, così nessun articolo finirà nel dimenticatoio.

Vediamo insieme alcune cose fondamentali per non farsi truffare.

La scelta del sito: affidati al meglio

Quando scegli di acquistare qualcosa accertati che lo stai facendo su un sito affidabile e conosciuto. Se sei incerto sul sito la cosa migliore è fare alcune ricerche: recensioni dei vari clienti e opinioni generali si potranno trovare facilmente su google, se non si trovano diffida sempre.

Offerte sì, ma sempre realistiche

Nella giornata del Black Friday, e nel mese di novembre in generale, si possono trovare dubbio grandi sconti, ma è importante non farsi prendere troppo e rimanere realistici. Un buon prodotto con oltre il 70% di sconto potrebbe farvi luccicare gli occhi, ma attenzione perché la truffa è dientro l’angolo. Le “super offerte” vengono utilizzate sia per portare ad acquisti fasulli sia per far cliccare su pagine pericolose che portano virus e altre problematiche. Devi sempre fare attenzione e cercare di valutare bene le offerte.

Attenzione ai pagamenti: cerca quelli sicuri e proteggi i tuoi dati

Un'altra problematica arriva al momento del pagamento. Qui è fondamentale fare acquisti tramite metodi di pagamento tracciabili, così se anche dovesse essere una truffa si riuscirà a risalire al pagamento. Evita tutti i pagamenti per cui non è possibile avere un rimborso come il bonifico bancario. Per un alto livello di protezione sarebbe meglio utilizzare carte ricaricabili o create virtualmente per il singolo acquisto.

Non lasciarti sfuggire le politiche di reso e contatti

Come fare a capire se un sito è veramente affidabile? Per prima cosa deve avere una sezione in cui indica tutti i contatti, con questi almeno si può contattare il servizio clienti e avere informazioni, diffida da chi non li inserisce, potrebbe essere un sito falso. Un'altra cosa importante sono le politiche di reso che dovrebbero essere trasparenti: se un sito non offre informazioni chiare sul diritto di recesso o sulle modalità di rimborso, potrebbe essere poco affidabile.

Evita link sospetti e mail da fonti dubbie

I clienti e i fanatici dello shopping si preparano al Black Friday, purtroppo però anche i truffatori sanno bene le possibilità di questo periodo e cercano di inviare mail o inserzioni invitanti con “offerte esclusive”. Evita di cliccare su link che sembrano sospetti o che arrivano da fonti sconosciute, poiché potrebbero indirizzarti verso siti pericolosi creati per avere informazioni personali o dati finanziari. Una buona pratica è quella di digitare manualmente l’indirizzo del sito sul browser anziché seguire i link contenuti nei messaggi.



Insomma il Black Friday è sicuramente il momento oppurtuno per fare affari e acquistare quelle cose che hai sempre desiderato, cerca però di essere accorto e non frettoloso, così da non rischiare truffe, facendo così ti godrai lo shopping e sarai al sicuro.