Accessori e cambi di stile: come aggiornare il proprio look senza stravolgerlo

Ci sono momenti in cui il cambiamento è davvero necessario. La voglia di rinnovare e di rivoluzionare totalmente il proprio guardaroba inizia a farsi sentire. Ma è davvero possibile cambiare il look senza rifare tutto il guardaroba? SÌ, e in questo caso è proprio dai gioielli che bisogna partire. Gli accessori infatti, sono una leva semplice e veloce per rivoluzionare tutto il proprio outfit. La loro versatilità infatti, garantisce un cambiamento immediato. Possiamo aggiungere o togliere in base al look.

Cambiare look senza rivoluzionare il guardaroba

Siamo abituati spesso a pensare che un cambio look sia necessariamente legato all’acquisto di capi nuovi, ad un cambio completo e drastico del guardaroba. Non sempre è cosÌ. Molto spesso sono proprio i dettagli a modificare e rivoluzionare il nostro look e l’impressione che hanno gli altri di noi e, in questo caso, i gioielli, quelli di Madi Gioielli, giocano un ruolo importantissimo. Il loro impatto, a livello visivo, è talmente importante che è impossibile non notarli anche quando questi sono minimal. La scelta dei gioielli definisce il nostro stile. Anche un semplice look come t-shirt e jeans può essere totalmente stravolto dall’abbinamento giusto. La scelta di una collana o di un paio di orecchini, può davvero definire lo stile. Ad esempio negli ultimi anni c’è stato un grande ritorno alle collane vistose accostate spesso a quelle sottili ed estremamente minimal. La combo non è casuale. Scegliere il mix che unisce dimensioni e stili diversi, è il primo passo per il cambiamento.

Questo vale anche per gli orecchini. Quelli che incorniciano il viso, impattano direttamente sul look. Sia essi piccoli che vistosi, donano dinamismo.

Gli anelli restano gli evergreen indiscussi del look per uomini e donne soprattutto perché indossati singolarmente risultano eleganti e sobri. Allo stesso tempo, se abbinati ad altri, regalano un carattere ricercato all'outfit.

E poi il tocco finale: i bracciali che spesso vengono sottovalutati anche se completano con equilibrio.

Come cambiare stile con i gioielli: approccio pratico

Cambiare look rivoluzionando solo la scelta e la combinazione degli accessori, è davvero semplice. Basta seguire poche piccole indicazioni. Quando scegliamo un look è importante valutare quale gioiello sarà il protagonista del nostro outfit. Scegline solo uno, senza eccedere e lascia che gli altri lo accompagnino con discrezione. I consigli da seguire per attuare la trasformazione sono semplici: coordina materiali e colori e non ti scordare del contesto. I gioielli si adattano al look, al momento, all’occasione.

Esempi pratici: come trasformare un outfit base

Se siamo soliti adottare un look semplice e basic, possiamo renderlo unico con i gioielli giusti senza stravolgere la nostra personalità. Collana sottile e orecchini piccoli se vogliamo mantenere un look minimal e un effetto pulito.

Se scegliamo invece una collana importante, possiamo abbinare un bracciale rigido più visibile per ottenere un risultato più sofisticato. Per un look moderno invece possiamo scegliere un mix di collane e anelli che regalano freschezza e uno stile indiscutibilmente contemporaneo. Ci sono degli errori da evitare però, vediamo insieme quali sono.

Errori da evitare

Aggiornare il proprio look partendo dai gioielli, non è banale. Ecco perché è importante sceglierli con cura. Non parliamo solo di accessori, ma di dettagli che nel complesso fanno la differenza. Ci sono dunque errori da evitare come indossare gioielli senza equilibrio. Anche mescolare stili che non sono coerenti tra loro o non considerare proporzioni e outfit. Non perdiamo di vista l’obiettivo finale. Cambiare look partendo dai gioielli quindi, è importante per valorizzare l’outfit, non per sovraccaricarlo. Ogni piccolo dettaglio ha un grande impatto sul risultato finale. Cambiare il nostro modo di “apparire” partendo dai gioielli è una soluzione efficace e allo stesso tempo accessibile. Basta riorganizzare i gioielli che abbiamo e abbinarli in maniera diversa. Forme, colori e combinazioni per valorizzare ogni personalità. È tempo di osare, prova anche tu a mixare i tuoi accessori di sempre.