5 migliori siti web su HR e recruiting in Italia

Le risorse per HR e recruiting più utili in Italia uniscono una community di professionisti (HRC Blog (https://blog.hrcigroup.com)), la più antica associazione professionale del settore (AIDP (https://www.aidp.it)), ricerche di mercato di prima mano svolte da una primaria agenzia per il lavoro (Randstad Italia (https://www.randstad.it/azienda/mercato-del-lavoro/)) e approfondimenti dedicati al diritto del lavoro (HR Link (https://www.hr-link.it/diritto-del-lavoro/)) — oltre alla pagina LinkedIn di Jooble Italia per aggiornamenti diretti sui trend di selezione e sulle novità di prodotto. Perché questa lista è importante per i team HR e di recruiting in Italia Il panorama dei contenuti HR in Italia è suddiviso tra poche community consolidate, un'associazione nazionale storica, ricerche di mercato pubblicate da agenzie e fonti legali specializzate — a differenza di mercati come quello tedesco o svizzero, guidati da testate di riferimento come Personalwirtschaft o HR Today, in Italia non esiste un unico punto di riferimento mediatico dominante. Questa guida raccoglie fonti attive, autorevoli e ben distinte tra loro, evitando di allungare la lista con blog aziendali che si limitano a ripetere i soliti trend. Come abbiamo selezionato queste risorse Ogni risorsa è stata inclusa perché rispetta almeno due di questi criteri: è costantemente aggiornata con contenuti recenti e storici; è curata da professionisti, giornalisti o organizzazioni riconosciute nel settore; offre un punto di vista specifico (community, associazione, dati di mercato o aspetti normativi) per evitare sovrapposizioni. In sintesi

Risorsa Tipologia Ideale per Frequenza di aggiornamento Jooble Italia (LinkedIn) Canale aziendale Aggiornamenti diretti da Jooble su trend di selezione e novità di prodotto Occasionale HRC Blog (https://blog.hrcigroup.com/) Blog per professionisti Welfare aziendale, IA nelle risorse umane e cultura aziendale Più volte al mese AIDP (https://www.aidp.it/) Associazione professionale Network professionale e autorevolezza per HR Manager (dal 1960) Continuativa (eventi e pubblicazioni) Randstad Italia(https://www.randstad.it/azienda/mercato-del-lavoro/) Ricerche di mercato Dati di prima mano sul mercato del lavoro e sull'employer branding in Italia Più volte all'anno HR Link (https://www.hr-link.it/diritto-del-lavoro/) Rubrica giuslavoristica Aggiornamenti sulla normativa italiana del lavoro curati da avvocati esperti Settimanale

1. Jooble Italia (LinkedIn) La pagina LinkedIn di Jooble offre commenti sui trend di selezione e aggiornamenti di prodotto pensati per lo stesso pubblico di professionisti delle risorse umane a cui si rivolge questa guida. · Ideale per: seguire direttamente Jooble per aggiornamenti sui trend di selezione in Italia e sulle novità di prodotto.

2. HRC Blog Curato da HRC Group, questo blog rivolto ai professionisti tratta temi come welfare aziendale, adozione dell'IA nell'HR, licenziamenti, mobilità interna e reportage dai principali eventi del settore (come l’HRC Meeting). La serie di dati “25 anni di welfare aziendale in Italia” rappresenta un ottimo esempio di analisi storica specifica per il mercato italiano, difficile da trovare altrove. · Ideale per: analisi e articoli pratici su welfare, IA e spunti dai principali eventi HR italiani. 3. AIDP Fondata nel 1960, l'AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) è la più antica e grande associazione di professionisti HR in Italia: conta circa 4.000 membri suddivisi in 16 gruppi regionali, organizza oltre 250 eventi all'anno e pubblica la rivista Direzione del Personale. Il suo comitato scientifico include docenti della Bocconi, della LUISS e di diverse università statali, offrendo una prospettiva scientifica e di ricerca superiore alla media dei blog di settore. · Ideale per: community professionale, eventi e una visione accademica e strutturata dall'associazione HR più storica d'Italia. 4. Randstad Italia L'hub di ricerca di Randstad Italia pubblica i risultati locali delle indagini internazionali del gruppo — il Randstad Workmonitor (con oltre 750 lavoratori italiani coinvolti nell'edizione 2026) e l'Employer Brand Research (7.170 rispondenti in Italia nel 2026) — offrendo dati concreti di prima mano sull'atteggiamento dei lavoratori e sull'attrattività delle aziende, evitando semplici riassunti di trend globali. · Ideale per: dati primari sul mercato del lavoro italiano e sull'employer branding provenienti da una primaria agenzia per il lavoro. 5. HR Link HR Link propone una rubrica gratuita e dedicata al diritto del lavoro, curata da avvocati giuslavoristi di importanti studi legali italiani. Copre tempestivamente ogni novità legislativa: tra i temi recenti figurano la normativa 2026 sul distacco, il recepimento della direttiva UE sulla trasparenza retributiva e le ultime sentenze in materia di licenziamenti. È una delle fonti di compliance legale più aggiornate e pensate specificamente per chi lavora nelle HR. · Ideale per: aggiornamenti tempestivi su normativa, diritto del lavoro e compliance, curati da giuslavoristi esperti.