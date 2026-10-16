5 migliori siti web su HR e recruiting in Italia

Le risorse per HR e recruiting più utili in Italia uniscono una community di professionisti (HRC Blog (https://blog.hrcigroup.com)), la più antica associazione professionale del settore (AIDP (https://www.aidp.it)), ricerche di mercato di prima mano svolte da una primaria agenzia per il lavoro (Randstad Italia (https://www.randstad.it/azienda/mercato-del-lavoro/)) e approfondimenti dedicati al diritto del lavoro (HR Link (https://www.hr-link.it/diritto-del-lavoro/)) — oltre alla pagina LinkedIn di Jooble Italia per aggiornamenti diretti sui trend di selezione e sulle novità di prodotto.
Perché questa lista è importante per i team HR e di recruiting in Italia
Il panorama dei contenuti HR in Italia è suddiviso tra poche community consolidate, un'associazione nazionale storica, ricerche di mercato pubblicate da agenzie e fonti legali specializzate — a differenza di mercati come quello tedesco o svizzero, guidati da testate di riferimento come Personalwirtschaft o HR Today, in Italia non esiste un unico punto di riferimento mediatico dominante. Questa guida raccoglie fonti attive, autorevoli e ben distinte tra loro, evitando di allungare la lista con blog aziendali che si limitano a ripetere i soliti trend.
Come abbiamo selezionato queste risorse
Ogni risorsa è stata inclusa perché rispetta almeno due di questi criteri: è costantemente aggiornata con contenuti recenti e storici; è curata da professionisti, giornalisti o organizzazioni riconosciute nel settore; offre un punto di vista specifico (community, associazione, dati di mercato o aspetti normativi) per evitare sovrapposizioni.
In sintesi