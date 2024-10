5 consigli per trovare nuove idee di ricette

Se c’è un aspetto a proposito del quale da sempre si interrogano chef e appassionati di cucina - ma anche le persone comuni - è la creatività ai fornelli.

Oggi portare in tavola nuove preparazioni non è di per sé qualcosa da associare al “genio”. Si tratta, piuttosto, di trovare soluzioni in linea con le esigenze del tempo presente, dove spesso si va di corsa e mangiare rimane comunque un vero piacere, andando oltre la pura e semplice necessità di cibarsi.

In questo articolo ti proponiamo 5 consigli per avere a disposizione delle nuove idee di ricette che vedono al centro una soluzione quanto mai attuale, ovvero il servizio di consegna di box alimentari a domicilio . A proporlo sono realtà specializzate come HelloFresh, un’azienda presente su scala nazionale, europea e internazionale.

1. prova a usare ingredienti nuovi, esotici o della cucina vegetariana

Gli italiani amano la propria gastronomia ma sono attratti anche dalle culture diverse dalla propria, questo per via di una sorta di naturale curiosità. Lo conferma il successo di attività quali sushi bar, pokerie e, più in generale, ristoranti etnici. E allora perché non provare a inserire all’interno dei piatti di tutti i giorni ingredienti nuovi, esotici oppure tipici della cucina vegetariana?

Si tratta di soluzioni in genere particolarmente salutari, complice l’impiego di alimenti come il riso, consumato dall’uomo fin dalla notte dei tempi e lavorato, ad esempio, in abbinamento con le alghe o prodotti fermentati a base di soia.

2. prendi spunto dalle cucine internazionali

Lo abbiamo accennato poc’anzi, ma prendere spunto dalle cucine internazionali è senza ombra di dubbio una buona idea quando si tratta di variare i piatti da portare in tavola nella quotidianità.

Oltre che dalle gastronomie orientali, che hanno con quella italiana molti più punti in comune di quanto non si possa pensare, è possibile ispirarsi alle cucine degli altri Paesi europei.

Un abbinamento semplice e gustoso? Riso nero, olive, verdure e formaggio greco oppure le preparazioni che vedono al centro ingredienti come tofu, avocado e quinoa, solo per citarne alcuni: di tendenza e davvero prelibati.

3. cerca nuove preparazioni con frutta e verdura di stagione

I nutrizionisti raccomandano sempre di consumare in abbondanza frutta e verdura di stagione: un’abitudine che fa davvero bene alla salute e porta persino il buon umore. Ad esempio, nel periodo in cui scriviamo, ovvero l’autunno, è ampiamente disponibile la zucca, da inserire all'interno di tantissime ricette insieme a funghi, cavoli, castagne e molto altro ancora.

4. prendi ispirazione dal menù di un ristorante e rivisita i tuoi piatti preferiti

Chi di noi non ha un ristorante del cuore, dove non si sente tanto ospite né cliente quanto semplicemente a casa? Spesso si instaura un rapporto per cui è facile che la persona che lo gestisce fornisca i segreti di alcune preparazioni che hanno riscontrato interesse.

Basterà, quindi, provare non solo a imitare quei piatti ma persino confrontarsi con il ristoratore di fiducia. In questo modo si riuscirà a portare non solo qualcosa di diverso in tavola, ma anche ricorda un’emozione.

5. abbonati a HelloFresh: ogni settimana potrai scegliere ricette sempre nuove tra oltre 900 piatti disponibili

L’ultima soluzione che ti proponiamo, e che permette persino di coniugare i consigli già offerti in precedenza, è quella di abbonarsi a HelloFresh: sarà così possibile scegliere ricette sempre nuove all’interno di oltre 900 piatti disponibili, tipici della gastronomia italiana e internazionale.

Si riceveranno gli ingredienti già porzionati rispetto al numero di ospiti, con tanto di comode istruzioni per realizzare le ricette passo passo. Un servizio che semplifica la quotidianità e rende più divertente e comodo cucinare.