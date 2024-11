3 luoghi della Romagna tutti da scoprire viaggiando in auto

La Romagna è una terra tutta da scoprire, capace di non stancare mai persino chi ci è nato o vi ha trasferito la residenza da anni.

Non mancano i luoghi nascosti e in questo articolo ne abbiamo selezionati 3 che sapranno farvi emozionare. Si possono raggiungere comodamente con la propria auto, che dovrà però essere pronta ad affrontare viaggi più lunghi del solito.

Prima di partire: l’importanza di fare un check dell’auto

Prima di partire all’avventura è buona prassi fare un check del veicolo, così da farsi trovare pronti qualora subentrassero degli imprevisti fuori dai propri confini abituali.

Fondamentale verificare di avere una polizza RCA in corso di validità. Se così non fosse è possibile provvedere entro 15 giorni a scadenza avvenuta senza incorrere in sanzioni.

La polizza automobilistica, in seguito all’abolizione del tacito rinnovo, non si rinnova in automatico, cosa che consente di scegliere la compagnia e la formula ogni anno più in linea con le proprie esigenze. Sotto questo punto di vista, l’ assicurazione auto Unipol si rivela interessante per diversi motivi, a cominciare dalla reputazione solida della società, in grado di tutelare a 360°. È buona prassi inserire sempre la copertura di soccorso stradale, capace di intervenire, oltre che in presenza di un sinistro, qualora si verificasse qualsiasi guasto non preventivato.

Altre verifiche da fare prima di mettersi alla guida sono il controllo di luci e pneumatici, nonché un’occhiata generale alla carrozzeria. Una sanificazione approfondita del veicolo non guasta, così da sentirsi ancora più a proprio agio.

3 luoghi che non ti aspetti in Romagna

La Romagna presenta una buona rete di strade e autostrade, motivo per cui raggiungere le località, anche quelle più remote non è poi così difficile, soprattutto se si ha un mezzo di proprietà perfettamente efficiente. Ma non perdiamo altro tempo: scopriamo insieme le tre località diverse dal solito che abbiamo selezionato per voi.

Cotignola

Siamo nell’entroterra del ravennate, non lontano dall’Adriatico, nel tratto lambito dal fiume Senio, in una zona che è stata oggetto di forti bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale ma che oggi è tornata alla vivacità originaria.

Cotignola è un borgo molto grazioso e l’elemento architettonico di maggior pregio è certamente la Torre di San Giovanni Acuto che contiene una campana capace di restare indenne quando la torre venne fatta esplodere dai tedeschi nel 1944.

Altri edifici da visitare sono Palazzo Sforza, il Museo Varoli e la Casa-Studio Luigi Varoli, un cotignolese insignito come Giusto tra le Nazioni. Nel borgo vengono spesso organizzati degli eventi, motivo per cui consigliamo di restare aggiornati.

Brisighella

Brisighella è un delizioso borgo medievale situato non lontano da Faenza e fa parte della lista dei “Borghi più belli d’Italia”. Potrete ammirare le strade pittoresche, assaporare uno scorrere del tempo più lento, lasciarvi rapire dalla torre dell’orologio, dalla chiesa e dal castello.

Il paese è rinomato per l’alto livello culinario dei suoi ristoranti e per i tanti eventi organizzati durante l’anno; il più celebre è certamente la Sagra della Polenta, del Tartufo e dell’Ulivo. Nei dintorni ci sono delle grotte antiche dove una volta veniva estratto il gesso; oggi ospitano invece spettacoli musicali.

Comacchio

Torniamo nel ravennate, in un borgo noto con l’appellativo di “Piccola Venezia”, rinomato per le sue valli e i canali d’acqua che fanno da specchio alle deliziose abitazioni e strade colorate.

Merita una visita il museo, complice la presenza di una nave antichissima risalente all’Epoca Romana, così come il Loggiato dei Cappuccini: è il più lungo d’Italia.