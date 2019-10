Sindrome di Down, raccolta fondi nei Conad di Bellaria e Viserba

Una spesa a sostegno dell’associazione “Crescere insieme” di Viserba: è quella organizzata dai soci Conad del City di Bellaria e del Superstore La Fonte di Viserba, in occasione del 12 e 13 ottobre, in concomitanza con la giornata mondiale delle persone con sindrome di Down che si celebra quest’anno il 14 ottobre. Domani e domenica i soci Conad devolveranno 10 centesimi su ogni scontrino battuto in cassa a sostegno della associazione di volontariato, da tempo impegnata a sostegno dei bimbi con difficoltà cognitive. I fondi così raccolti saranno destinati dal sodalizio alla ristrutturazione dei locali della sede sociale, che sorge vicino alla stazione di Viserba in via Curiel; si tratta di uno spazio in cui una equipe multidisciplinare segue bimbe/i e ragazze/e con disabilità intellettiva, proponendo a ognuno un piano di trattamento individuale, con progetti di vita autonomi e personalizzati.Volontari dell’associazione saranno presenti il 12 e 13 ottobre nei due punti vendita Conad che organizzano la raccolta, per fornire ulteriori informazioni sulla loro attività.

