Sindaco di Cesenatico, 2 calciatori di A e amici in bici a Firenze

Il confermato sindaco Matteo Gozzoli, due ex calciatori di serie A come Gianni Comandini e Davide Biondini e in tutto una ventina di appassionati di ciclismo hanno deciso di fare un bel giro in bici destinazione Firenze. Ieri mattina alle 7 sono partiti da Cesenatico per arrivare dopo 162 km nel pomeriggio al Ponte Vecchio. Dopo il pernottamento, stamattina ripartono per il ritorno. Al seguito hanno due mezzi per borse e ruote ed eventuali affaticati, ma alla partenza saranno tutti in sella.