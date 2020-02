Simona Vinci a Villa Torlonia di San Mauro

SAN MAURO PASCOLI. Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli ospita “Cortocircuiti Narrativi”, la rassegna di scrittori raccontati da scrittori. La rassegna, ideata da “Rapsodia – Musica, Libri, Scrittori” in collaborazione con la Biblioteca comunale di San Mauro Pascoli, nasce dall’idea di parlare di un libro di recente uscita mettendolo in cortocircuito con un grande Classico della letteratura mondiale. Trovarne quindi affinità e motivi di affiliazione è il gioco che verrà proposto agli scrittori e al pubblico.Il secondo appuntamento, domenica 9 febbraio alle ore 16,30 nella sala degli archi di Villa Torlonia, vedrà come ospite la scrittrice Simona Vinci con il suo romanzo “Parla Mia Paura”, in cortociruito con “Le Fiabe” dei Fratelli Grimm. L’appuntamento è a ingresso libero. Per informazioni: Biblioteca Comunale, 0541 933656.