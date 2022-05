Sicurezza a Cesenatico, si ragiona su più vigili nelle sere del weekend

Incontri tra amministratori pubblici locali e titolari di locali notturni per confrontarsi e mettere in pratica le possibili azioni da adottare in tema di sicurezza.

E proprio per cercare di fare in modo di avere più controlli, è probabile che dalle prossime settimane possano aumentare attività e servizi, soprattutto da parte della polizia locale, in orari serali e notturni nei giorni festivi e prefestivi.

Il sindaco Matteo Gozzoli afferma: «Attendiamo di sapere quali e quanti saranno i rinforzi estivi delle forze dell’ordine, che ancora non conosciamo e che confido di sapere presto, entro la fine del mese di maggio. Come amministrazione comunale, per quel che è nelle nostre competenze, stiamo valutando come rafforzare l’attività di controllo sul territorio. Con l’assessore Mauro Gasperini e la vicesindaca Lorena Fantozzi stiamo facendo incontri con i titolari dei locali serali e notturni per valutare quali misure preventive adottare e come rafforzare la presenza degli agenti nei fine settimana, festivi e prefestivi, negli orari serali e notturni. L’obiettivo è potenziare alcuni servizi per ovviare e arginare le problematiche che si sono verificate lo scorso anno, in particolare all’inizio della stagione turistica, e anche quella della microcriminalità e dei furti come quelli avvenuti o tentati le settimane scorse. Ci stiamo lavorando e si potrebbe arrivare a un potenziamento dei controlli e dei servizi attraverso l’allungamento degli orari serali e notturni della polizia locale. Ma questo è ancora allo fase di studio e programmazione».

Attualmente il corpo di polizia locale è formato da 38 effettivi, con una previsione di inserimento in organico di 4 agenti stagionali.